Mobilità sostenibile, si arricchisce l’offerta di San Felice Circeo

Tutela ambientale, innovazione e nuovi servizi ai cittadini. Queste le priorità dell’azione amministrativa del Comune di San Felice Circeo che hanno portato a realizzare una rete di ricarica per veicoli elettrici che in questi giorni si è arricchita di altre due postazioni che sono entrate in servizio: quella di via Cicerone (piazzale Vittoria) e quella di via del Faro (piazzale San Francesco), rispettivamente dotate la prima di quattro punti di ricarica e la seconda di due.

«Come amministrazione – afferma il sindaco, Monia Di Cosimo – siamo convinti che sia necessario uno sviluppo sostenibile del nostro territorio puntando ad implementare i servizi ai cittadini. La realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici va proprio in questa direzione e il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente tale servizio».





«Al momento – aggiunge l’assessore Fabio Beccari – sono attive, oltre alle due nuove postazioni, quelle di via Leopardi, quella di via Tittoni (che sarà presto spostata per aumentare i punti di ricarica), e quella di Borgo Montenero. A stretto giro, il servizio sarà implementato con le postazioni del Porto e di piazzale Cresci. Ma non solo. In programma c’è infatti il potenziamento della rete di ricarica dei veicoli elettrici con la realizzazione di nuove aree che sono previste nei lavori di riqualificazione del lungomare, progetto per il quale il nostro Comune ha ottenuto un importante finanziamento».

Si ricorda che nelle aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici è vigente il divieto di sosta permanente 0-24 con rimozione forzata sugli stalli indicati da relativa segnaletica verticale, che sono corrispondenti alle stazioni di ricarica per i veicoli, dal momento che quegli spazi sono finalizzati solo ed esclusivamente a tale attività per il tempo strettamente necessario per l’erogazione del servizio.