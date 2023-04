Tira e molla tra gli “antisistema”, La China rinuncia alla candidatura a sindaco di Aprilia

Benedetto La China rinuncia alla candidatura a sindaco di Aprilia, e lo fa con una lettera dai toni pacati, ma senza nascondere le critiche rispetto a quanto accaduto “in queste settimane di tira e molla, all’interno dei cosiddetti movimenti Antisistema, con il tavolo nazionale che non è stato capace di sciogliere il nodo” tra la sua candidatura, “voluta dal movimento Gilet Arancioni, e quella degli altri movimenti Italexit, Movimento 5G, Movimento 3V e tanti altri movimenti”.

L’amarezza: “Il perdurare di una situazione paradossale all’interno di questi movimenti- dichiara La China annunciando il passo indietro – non consente ulteriori esitazioni. Ritengo non ci siano più le condizioni per continuare ad offrire la mia disponibilità ad essere il candidato sindaco per la coalizione dei movimenti Antisistema della città di Aprilia.

Potrei anche candidarmi, anche senza l’appoggio di questi movimenti solamente per fare chiasso e rumore, cercando di raggiungere la soglia per il consiglio comunale, ma non fa per me, lascio questa possibilità a tutti gli altri schieramenti che si stanno presentando”.