Formia, torna la Paper Week: appuntamento alla Torre di Mola

Ritorna per la terza edizione la Paper Week, la grande campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di Anci, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità.

Dal 15 al 21 aprile i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale. In gran parte saranno organizzati da realtà che hanno deciso di abbracciare l’invito di Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici – e diventare protagonisti della Paper Week mettendo in gioco tutto quello che hanno da raccontare sulla carta con punti di vista inediti e originali.





“Siamo vicini alle associazioni del territorio che portano avanti iniziative di carattere nazionale. Nel caso specifico la sinergia tra l’ambiente e la cultura è un’ulteriore e nuovo modello di sviluppo di tematiche congiunte sulle quali puntare e fare sempre meglio”, commentano gli assessori del Comune di Formia, Eleonora Zangrillo (Ambiente) e Fabio Papa (Cultura).

A Formia la Paper Week sarà caratterizzata dalle installazioni in carta riciclata a cura dell’associazione Arti e Mestieri, visibili dal 14 al 16 aprile presso la Torre di Mola, a partire dalle 17.

Ma tra le protagoniste della Paper Week ci sarà anche la Frz, che parteciperà con l’iniziativa ‘Carta è Vita, in programma sabato 15 aprile alle ore 18, sempre presso la Torre di Mola, nel corso del laboratorio ‘Giochiamo con il Tangram’.

Tutte le iniziative della Paper Week sono consultabili sul sito comieco.org