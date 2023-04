Cavalli trasportati in un autocarro irregolare: la scoperta della polstrada

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Latina, durante alcune verifiche su di un cantiere stradale presso il chilometro 21+500 della SS156 ‘Dei Monti Lepini’, notavano un autocarro con un cartello posticcio posizionato nella parte posteriore con la scritta “trasporto animali vivi”.

Fermato il mezzo i poliziotti procedevano al controllo, identificando due autotrasportatori e constatando che sullo stesso vi erano due cavalli.





“Gli accertamenti permettevano di appurare che il veicolo non era destinato al trasporto di animali vivi, bensì al generico trasporto di cose, inoltre le strutture del mezzo erano state auto costruite ed adattate per ospitare i due equini o eventuali altri animali”, spiegano dalla polstrada. Si accertava inoltre che il medesimo autocarro viaggiava in sovraccarico.

Per tali motivazioni, gli operanti procedevano a contestare le violazioni previste dal Codice della Strada in ordine all’uso diverso del mezzo, al sovraccarico ed al mancato rispetto dei requisiti specifici richiesti in materia di trasporto di animali vivi.

Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo, la carta di circolazione veniva ritirata con un totale di sanzioni pari ad oltre 1.500 euro.

Tali verifiche su strada, intensificate nel periodo pasquale, proseguiranno con costanza ad opera delle pattuglie della Polizia Stradale che operano sulle tratte provinciali.