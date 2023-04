Fondi, tragedia sfiorata in piazza: bambina travolta da una lastra di marmo

Una bambina di otto anni ferita e ricoverata all’ospedale di Formia dopo essere stata travolta da una lastra di marmo caduta da un monumento. Un incidente che poteva costarle la vita, avvenuto poco prima delle 13 di martedì a due passi dal castello di Fondi, nella centralissima piazza Unità d’Italia.

La piccola, di origini albanesi e residente nelle vicinanze, era entrata nell’aiuola all’incrocio con via Gonzaga per recuperare un pallone, rotolato proprio dietro l’altorilievo in bronzo raffigurante il poeta Libero de Libero, lo slavista Dan Danino di Sarra, il regista Giuseppe De Santis e il pittore Domenico Purificato. Arrivata alle spalle del monumento, l’improvviso crollo: la minore è stata investita praticamente in pieno, riportando anche lesioni alla testa, ma ha evitato gravi conseguenze solo per puro caso. “Praticamente un miracolo”, il commento dei diversi presenti.





Inizialmente soccorsa da esercenti e passanti, la bimba è stata successivamente presa in carico dai sanitari di un’ambulanza e trasferita al Dono Svizzero di Formia, dove è stata sottoposta a una serie di accertamenti che hanno escluso lesioni interne o altre conseguenze rilevanti. Una tragedia sfiorata.

Oltre al personale del 118, sul luogo dell’accaduto si sono portati gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto l’area interessata e svolto i rilievi, gli agenti del Commissariato e un funzionario del settore Lavori pubblici, cui spetterà chiarire le cause del lastrone collassato, che non si esclude fosse già lesionato.