“Fondi non è una città per bambini, oggi solo due aree di verde attrezzato”

“Fondi non è una città per bambini, almeno per ora e chissà per quanto ancora. Sì, perché nella nostra città sono attualmente esistenti solamente due aree di verde attrezzato atte ad accogliere i giovanissimi”, scrivono dalla civica di minoranza Camminare Insieme. “La prima è il Parco ‘Falcone e Borsellino’, egregiamente manutenuto dall’Allegra Brigata, ma decisamente piccolo nelle sue dimensioni. La seconda è, invece, il ‘Dachau Park’, la quale è sotto la gestione diretta dell’ente comunale. Ed è proprio qui che ci corre la necessità di segnalare il pessimo stato dei giochi, che dovrebbero essere utilizzati dai nostri bambini. Altalene rotte, attrezzature malamente rattoppate ed al di fuori di ogni minima norma di sicurezza, strutture decisamente datate.

Tutto questo mentre la città è stata privata del Parco ‘Città di Fondi’, antistante l’asilo Maria Pia di Savoia. Area sulla quale gravano, ormai da tempo, i lavori di ampliamento dell’asilo stesso. Oltretutto si tratta di un cantiere che avrebbe dovuto vedere la data di fine lavori nel 2 marzo di quest’anno e che, invece, come da italianissima abitudine, è ancora in alto mare.





Qualcuno potrebbe ribattere che, all’interno di tale progetto, è previsto il rifacimento del suddetto parco (‘Città di Fondi’ n.d.r.), il quale dovrebbe rinascere su una superficie pari all’80% della preesistente. Sta di fatto che, nello stesso progetto definitivo presentato, non mancavano le perplessità sul fatto che la città sarebbe rimasta sprovvista di un’importante area verde attrezzata, nel centro della città, per diverso tempo. Tanto da usare le seguenti parole: ‘Si prevede una nuova struttura (asilo n.d.r.) per motivi già spiegati, che sorgerà di fianco alla scuola esistente e che occuperà parte del parco urbano-giochi storico di Fondi. Motivo che potrebbe destare diverse perplessità, ma che il comune in maniera lungimirante ha previsto un intervento a monte prima della realizzazione della scuola di un altro parco urbano-giochi per bambini situato in prossimità dell’attuale area verde attrezzata’.

A noi tocca l’ingrato quanto doveroso compito di segnalare non la suddetta lungimiranza dei nostri amministratori, bensì la loro totale miopia. È infatti importante constatare come alcun parco giochi urbano, aggiuntivo e momentaneamente sostitutivo, sia stato realizzato nell’area prevista, antistante Via Filippo Turati. Semplicemente la nostra città ed i nostri bambini si sono trovati defraudati dell’unica area verde attrezzata situata nel cuore del nostro centro cittadino.

Ci corre dunque l’obbligo di segnalare non solo la totale assenza di capacità di programmazione e corretta realizzazione delle opere da parte dei nostri amministratori, ma anche la loro inettitudine in quanto gestori e manutentori dell’esistente. Ed allora, oltre che di fornirci chiarimenti in merito alla mancata realizzazione del previsto parco urbano su Via Filippo Turati, chiediamo al Sindaco ed all’amministrazione tutta di adoperarsi, quantomeno, per l’immediato rinnovo e messa in sicurezza dei giochi situati all’interno del ‘Dachau Park’.

Almeno quando è in gioco il benessere dei nostri bambini vi chiederemmo di mostrare un minimo di capacità nell’operare e nel saper guardare al futuro. Nonostante la capacità di avere visione e contezza del futuro, come del presente, pare sia proprio una qualità che non vi appartiene”.