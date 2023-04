Newsletter aziendali: l’ottimizzazione delle campagne passa per i software

La newsletter è considerata tuttora uno dei più importanti strumenti di marketing e, se pianificata e redatta con cura, si dimostra efficace per diffondere l’immagine di un’azienda e promuovere un brand, oltre ad essere particolarmente interessante per chi la riceve.

In particolare, pianificare l’invio di una newsletter significa pianificare una campagna di email marketing, che generalmente richiede la personalizzazione dei messaggi, avvalendosi di specifiche tecniche di marketing digitale, perché possano incontrare il più possibile le preferenze di chi la riceve.





Principalmente, le newsletter possono essere redatte a scopo unicamente informativo, per esempio per aggiornare gli iscritti riguardo alle pubblicazioni di un magazine o agli eventi organizzati da un ente, oppure con un taglio prevalentemente commerciale, per presentare prodotti o servizi e per avvisare i destinatari in merito a offerte e promozioni.

Newsletter: quale ruolo giocano i software?

Una newsletter efficace dal punto di vista del marketing richiede un preciso e attento lavoro di redazione, una grafica piacevole e una presentazione attraente dei prodotti da promuovere e mettere in evidenza. Oltre, naturalmente, a una periodicità costante e a un aggiornamento continuo.

Per ottenere ottimi risultati dall’email marketing, allora, è importante utilizzare una piattaforma che consenta di automatizzare le campagne newsletter in maniera semplice e rapida, nonché di personalizzarle sia come contenuti che come grafica.

Ne costituisce un esempio 4Dem, un software per la gestione delle newsletter con cui è possibile creare, pianificare e inviare email strutturate, così da mantenere un contatto costante con i propri clienti e aumentare l’engagement.

Affidandosi a una piattaforma completa come 4Dem, inoltre, è possibile realizzare newsletter responsive, perfettamente chiare e leggibili non soltanto da pc ma da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet. Inoltre è possibile realizzare newsletter in modo facile e veloce grazie all’editor Drag&Drop Drago, senza la necessità di conoscere codici di programmazione.

I principali vantaggi di un software per email marketing

L’uso di un software per email marketing permette la gestione della propria campagna promozionale attenendosi rigorosamente alla normativa GDPR, ovvero rispettando le regole per la tutela della privacy previste dalla legge.

Le campagne di direct marketing possono essere personalizzate e diversificate in riferimento al destinatario, realizzando messaggi differenti in base alle richieste e alle preferenze di ognuno. Ciò significa inoltre la possibilità di creare un database completo, tenendo traccia delle esigenze dei propri iscritti e raccogliendo informazioni utili per la fidelizzazione dei clienti.

Il software consente di programmare la creazione e gli invii delle newsletter con la periodicità preferita, automatizzando i flussi e risparmiando tempo, evitando errori e dimenticanze. Gli iscritti riceveranno messaggi interessanti e aggiornati, con la totale sicurezza per il trattamento dei dati sensibili.

I migliori software per l’automazione delle newsletter, inoltre, sono in grado di effettuare anche un importante lavoro di analisi, verificando i risultati delle campagne di email marketing e rilevando le eventuali migliorie da apportare.

La gestione delle newsletters può essere integrata ad un sito di e-commerce e completata con l’ulteriore realizzazione di sms promozionali periodici da inviare a clienti e potenziali clienti e di landing pages contenenti moduli di raccolta dati e form strutturati per capire meglio le preferenze di ognuno, in maniera tale da personalizzare ulteriormente i contenuti delle comunicazioni.

È bene tenere conto che la newsletter rappresenta un ottimo strumento non solo per rafforzare il brand, ma anche per incrementare le vendite, aumentare il traffico verso il sito aziendale o l’e-commerce e, di conseguenza, attirare un grande numero di potenziali clienti, fidelizzare i clienti già effettivi e ampliare il business in maniera significativa.

Foto di Muhammad Ribkhan da Pixabay