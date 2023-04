Bonus energia per i redditi bassi

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la richiesta del bonus energia: 150 euro una tantum per il pagamento delle utenze domestiche. Possono fare domanda i cittadini residenti nei Comuni di Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola e Monte San Biagio, con un ISEE in corso di validità non superiore a 25mila euro e intestatari di un’utenza domestica di energia elettrica.

Le domande dovranno essere presentate, mediante SPID, sul portale https://fondi.retedelsociale.it/AreaRiseSpid.asp entro le 12:00 di lunedì 3 maggio 2023.





La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata dal titolare dell’utenza domestica di energia elettrica o da uno dei componenti del suo nucleo familiare rilevante ai fini ISEE. Il titolare dell’utenza dovrà risultare residente nell’immobile al quale l’utenza domestica è riferita alla data del 25/11/2022. È ammissibile un’unica istanza per ogni nucleo familiare.

«Ci aspettiamo moltissime domande – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – per questo gli uffici hanno cercato di organizzare le procedure al meglio per fornire assistenza a tutti i cittadini e tendere la mano a chi ha meno dimestichezza con il mezzo telematico. Dopo i contributi per il canone di locazione, abbiamo cercato di pubblicare questo avviso nel minor tempo possibile alla luce della grande richiesta di liquidità da parte delle famiglie in difficoltà e del difficile momento storico con rincari che stanno interessando trasversalmente tutti i settori».

PER INFO

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Fondi concordando un appuntamento attraverso la mail: bandipubblici.servizisociali@comunedifondi.it.

È disponibile il seguente numero, 0771-507237, dalle 9:00 alle 13:00, ma per ricevere assistenza si consiglia la prenotazione tramite e-mail.

COSA SERVE PER PRESENTARE DOMANDA

-SPID

-domanda compilata on-line

-copia della fattura relativa all’utenza di energia elettrica del mese di novembre 2022;

-attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità;

-copia attestazione IBAN intestato al richiedente;

-eventuale regolare titolo di soggiorno in corso di validità

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 03/05/2023.

L’AVVISO COMPLETO