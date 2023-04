Latina Futura a sostegno di Matilde Celentano sindaco

“Coerentemente con quanto intrapreso nella redazione del Manifesto per Latina, unitamente alle associazioni che hanno contribuito in misura determinante ai contenuti e agli obiettivi dichiarati dello stesso, Latina Futura plaude all’apprezzamento che tutti gli attori della scena politica pontina ascrivibili al cosiddetto centrodestra e, sostanzialmente, riconducibili all’area liberale e conservatrice, hanno espresso anche a mezzo stampa per l’iniziativa”.

“Latina Futura non può che condividere la candidatura della dottoressa Matilde Celentano a sindaco e augurarsi una prossima guida della città che ponga nel proprio programma di governo i cinque punti espressi nel documento del Manifesto, considerazioni che rappresentano una base dalla quale partire per riflettere nel breve, medio e lungo periodo, sul futuro di Latina”.





“A sostegno di tale posizione e consci che l’impegno deve necessariamente sostanziarsi di un’esposizione in prima persona, Latina Futura ha manifestato fortemente la volontà di contribuire al futuro governo della città. Volontà prontamente accolta dalla compagine del centrodestra e nella quale, Latina Futura, esprimerà delle candidature alla carica di consigliere comunale.

“Il confronto interno sui temi propri del dibattito in seno all’associazione e i profili più idonei a rappresentarli, costituiranno le discriminanti sulla scelta dei singoli che andranno a perorare le ragioni della discesa in campo nell’agone della competizione elettorale. Profili che saranno resi noti all’atto della sottoscrizione delle candidature”.