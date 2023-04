Crematorio a Fondi, FdI: “Guardia alta fino a sospensione ufficiale progetto”

“Non abbasseremo la guardia fino alla stesura di un provvedimento di sospensione ufficiale”. Così in una nota il direttivo locale di Fratelli d’Italia Fondi, in merito alle ultime esternazioni del sindaco Maschietto sullo stop ai lavori per la messa in opera del forno crematorio.

“Nella giornata di domenica 26 marzo, abbiamo proseguito la raccolta firme, promossa assieme al Comitato Anti-Forno, e lo faremo anche domenica 2 aprile, sempre in piazza Matteotti, a riprova della mancanza di fiducia per quelli che, a conti fatti, sono solo comunicazioni stampa”.





“Ammessa e non concessa l’apprezzabiltà del gesto, con cui la Giunta di Forza Italia dà la parvenza – ma su stimolo dall’alto – di prendere in considerazione la volontà dei cittadini, reputiamo quanto espresso, solo un comunicato stampa. E fintanto non seguirà anche un provvedimento amministrativo, in cui viene sancito il definitivo abbandono del progetto, saranno solo chiacchiere”.

Il direttivo fondano di Fratelli d’Italia conclude infine lanciando un monito al primo cittadino: “Crediamo che sia giunto il momento per il sindaco Maschietto di esprimersi con chiarezza, una volta per tutte, sulla questione del Forno Crematorio. Gli interrogativi posti da Fratelli d’Italia durante il consiglio comunale dello scorso 24 marzo, in merito, sono stati precisi: è ora che decida se vuole essere il rappresentante del popolo o solo il delegato al comando di questa città. Se non è all’altezza, allora si dimetta”.