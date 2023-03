A Sperlonga torna “Sapori di Mare”, annunciate le date dell’edizione numero 20

L’appuntamento clou di avvio della stagione estiva 2023 a Sperlonga, torna anche quest’anno ed in veste rinnovata, sempre però all’insegna dei prodotti ittici locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. È “Sapori di Mare”, evento imperdibile che si terrà da giovedì 28 giugno a domenica 2 luglio a Sperlonga.

Da anni “Sapori di Mare” proietta sul palcoscenico nazionale la valorizzazione delle specie ittiche locali, il pesce azzurro in particolare, promuovendo una sana alimentazione che sia nel contempo caratterizzata dalla sostenibilità ambientale. E non a caso, dall’anno scorso il “sottotitolo” della manifestazione riporta l’accento anche sui prodotti della terra pontina.





“A Sperlonga gli elementi per il buon vivere non mancano di certo. Oltre alla millenaria tradizione ittica incentrata sul consumo di pesce azzurro, il nostro territorio offre eccellenze enogastronomiche ed aziende di livello alto. Elementi questi che sono tutti presenti nella manifestazione che tanto gradimento ha dal pubblico in quasi 20 anni di presenza” ha detto con orgoglio l’ideatore della manifestazione, nonché presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone Armando la Rocca.

“Sapori di Mare” avrà luogo nei punti storici della manifestazione: la “base” è rappresentata da Piazza Fontana, nella parte bassa di Sperlonga, dove ci sarà spazio per gli stand gastronomici, gli eventi di show-cooking ed un piccolo palco da cui poter seguire dibattiti e concerti dal vivo durante i 4 giorni della kermesse. Lungo la via del Porto si snoderanno stand di artigianato locale e di prodotti inerenti lo “spirito” della manifestazione. Nello slargo ai piedi della Torre Truglia troveranno posto gli operatori che rappresenteranno il meglio dei prodotti dell’agricoltura e del territorio interno.

La stessa Torre Truglia invece sarà teatro di eventi culturali e musicali, con degustazioni ed happening esclusivi ed a prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti.

E a proposito di cultura, gli organizzatori stanno approntando in questi giorni un nutrito programma di incontri, tutti incentrati sul rapporto del territorio con l’enogastronomia locale e la sostenibilità ambientale. Un settore che vedrà l’apporto quest’anno anche del giornalista Rai, Rocco Tolfa.

Infine, grande novità di quest’anno, proprio in virtù del forte legame di Sperlonga con la storia e soprattutto con il museo archeologico nazionale, “Sapori di Mare” vedrà la presenza di un nutrito programma di attività culturali, laboratori didattici e un evento-spettacolo, organizzati dall’associazione culturale “SPQR”. Il calendario, realizzato proprio nell’ottica della celebrazione della ricorrenza dei 60 anni del Museo Archeologico di Sperlonga è mirato a creare “ponte invisibile tra l’area archeologica e il tessuto cittadino, con eventi ed installazioni distribuite tra le due realtà”. In particolare, ci sarà uno stand storico sull’alimentazione al tempo dei Romani con ricette incentrate per l’occasione sul pesce azzurro, e conferenze sparse tra le aule del Museo Archeologico e le strutture del Borgo e del centro storico.