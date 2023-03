Formazione al primo soccorso sanitario per la Guardia Costiera

In prospettiva dell’ormai imminente stagione estiva 2023, che vedrà quotidianamente impegnati uomini e donne della Guardia Costiera per fronteggiare le emergenze che dovessero verificarsi in mare, il personale dei comandi del Compartimento marittimo di Gaeta, grazie all’ausilio del personale specializzato della Società Nazionale di Salvamento e dell’Ares 118 di Latina, hanno oggi completato l’ultima di tre sessioni dedicate di aggiornamento all’uso del defibrillatore (corso Blsd – Basic Life Support and Defibrillation), abilitazione al primo soccorso che consente agli equipaggi delle motovedette deputate al soccorso in mare di intervenire a salvaguardia della vita umana in mare in caso di emergenze cardiache.

Il corso si è tenuto presso la sede della Capitaneria di porto di Gaeta ed ha visto la partecipazione di militari degli uffici marittimi di Gaeta, Formia, Scauri, Ponza, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia, suddivisi in diversi momenti formativi e moduli teorico pratici, anche con simulazione di casi di emergenza.





Obiettivo del corso, infatti, è stato quello di addestrare il personale della Guardia Costiera sulla corretta gestione dell’emergenza cardiaca, attraverso l’utilizzo del defibrillatore e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, formazione essenziale per i soccorritori che lavorano in mare e sulle spiagge, in particolar modo nel periodo estivo ed in concomitanza dell’aumento delle presenze turistiche che, tradizionalmente, interessano le coste pontine.

Il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, capitano di fregata Angelo Napolitano, nel salutare e ringraziare gli operatori della S.N.S. e dell’Ares 118 per “l’importantissimo contributo che assicurano al fine di mantenere costantemente elevati gli standard addestrativi del personale che verrà impiegato sul litorale della giurisdizione provinciale e sui mezzi navali dislocati presso i vari comandi”, ha ribadito come “la formazione e il mantenimento dell’efficienza fisica costituiscano un obiettivo fondamentale per tutto il personale del Corpo, quotidianamente chiamato ad intervenire nelle più svariate situazioni emergenziali”. A tal fine vengono anche effettuate continue esercitazioni con il coinvolgimento delle sale operative degli uffici marittimi di Gaeta, Ponza e Terracina.

Il personale militare del Compartimento marittimo di Gaeta si appresta, dunque, ad affrontare la prossima stagione estiva con il massimo della professionalità e della competenza a salvaguardia dell’utenza marittima e diportistica.