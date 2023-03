Droga, un fucile a canne mozze e cartucce: un arresto e due denunce ad Aprilia

Nella serata del 25 marzo il reparto territoriale carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della sezione radiomobile, ha proceduto al controllo di un’autovettura con tre persone a bordo, al cui interno venivano rinvenuti alcuni grammi di cocaina, crack, materiale per la pesatura e confezionamento dello stupefacente, e una cartuccia calibro 12.

Successive indagini hanno permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione di uno degli indagati un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa e 23 cartucce dello stesso calibro.





Il predetto, un 23enne di Aprilia, veniva dunque tratto in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, deferito per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina.

Le altre due persone, una donna e un uomo, anche loro residenti ad Aprilia, sono state deferite in stato di libertà rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di munizionamento.