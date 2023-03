Hosting WordPress? Meglio se veloce e Security First

Sappiamo quanto sia importante oggi avere un sito aziendale funzionale, veloce, e soprattutto sicuro. Per ottenere performance e risultati le strategie sono tante, ma anzitutto è una buona idea puntare su un valido Content Management System: uno fra tutti, WordPress. Quest’ultimo, definito anche il “re dei CMS”, è un sistema di gestione dei contenuti digitali usato e apprezzato in tutto il mondo. Il motivo? È facile da usare per chiunque, anche per chi non conosce i codici di programmazione. In più, permette di realizzare senza difficoltà dei siti web veloci, qualitativi, dal gradevole design e ottimizzati per i motori di ricerca.

Per avere un hosting WordPress che garantisca alte performance e al tempo stesso che sia anche sicuro per i propri gestori e visitatori, vi consigliamo di affidarvi ad un provider di qualità: oggi vi parliamo di Shellrent, hosting provider italiano che, da oltre 15 anni, offre servizi professionali di hosting WordPress orientati alla sicurezza. Propone inoltre ottime soluzioni per la registrazione dei domini, l’archiviazione in cloud, la posta elettronica e la PEC.





Si occupa altresì di fornire server dedicati, certificati SSL, licenze e soluzioni studiate appositamente per garantire la sicurezza dei dati ospitati ed elevate prestazioni online. Affrontiamo ora in profondità una domanda cruciale: perché è così importante accertarsi che il proprio hosting web sia innanzitutto sicuro?

Sicurezza online: un fattore da non sottovalutare

Grazie ai dati forniti dal Clusit, l’associazione nazionale della cybersecurity, possiamo notare come negli ultimi tempi gli attacchi informatici siano diventati sempre più frequenti. Aumentano gli attacchi phishing e i malware, ma anche gli hack più gravi e sofisticati.

A confermarlo sono proprio le statistiche reperibili negli ultimi report del Clusit, che ci dicono che il 67% delle imprese situate in Italia ha rilevato un sostanziale aumento dei tentativi di attacco informatico da parte di cyber criminali. Le stesse statistiche dichiarano inoltre che il 14% delle aziende italiane ha constatato danni e conseguenze non indifferenti, a seguito di tali crimini informatici. Questi ultimi sono stati in totale ben 1.141 solamente nel primo semestre 2022 (+8,4% rispetto al primo semestre del 2021)!

Per tutte queste ragioni, il 61% delle imprese italiane con più di 250 lavoratori ha aumentato il budget destinato alla cyber security e ha deciso di investire di più in formazione e in protocolli di sicurezza informatica.

Questi pochi dati ci fanno capire un concetto importante: avvalersi di un hosting WordPress performante sotto ogni punto di vista è il primo passo per creare un sito web efficiente e affidabile agli occhi dei potenziali clienti. Tuttavia ciò non basta: deve anche presentare soluzioni sicure a protezione dei dati – sensibili e non – e tenerli lontani da eventuali cyber criminali.

La sicurezza garantita da Shellrent

Shellrent si presenta come il primo hosting italiano Security First in quanto propone servizi e processi security oriented, ovvero progettati mettendo la sicurezza al primo posto, insieme alla qualità e alle ottime prestazioni. La società si occupa di presidiare con attenzione le reti e le infrastrutture IT mediante attività di gestione e monitoraggio e di offrire anche delle soluzioni specificatamente rivolte alla sicurezza online.

Oltre a garantire un hosting WordPress security oriented, Shellrent offre infatti diverse soluzioni di backup e il servizio di Disaster Recovery, che consente di effettuare delle copie di sicurezza di un servizio (hosting o cloud) geolocalizzate e ad almeno 1000 km di distanza; ma anche interessanti servizi gratuiti per la protezione del proprio sito WordPress, come File Protection e una CDN. Ai propri clienti offre inoltre un intuitivo pannello di controllo da cui si possono monitorare e gestire tutti i servizi attivi attraverso un’unica interfaccia.

Il tuo hosting WordPress Security First a prezzi d’occasione

È possibile avere un hosting WordPress sicuro e performante senza spendere troppo? Sì, grazie a Shellrent: l’azienda infatti propone piani hosting WordPress studiati in ottica di maggiore sicurezza e velocità e tra cui scegliere in base alle proprie esigenze, assicurando un notevole rapporto qualità-prezzo. Ma c’è di più: periodicamente Shellrent applica sconti molto interessanti al proprio listino, che rappresentano delle vere e proprie occasioni per accaparrarsi un hosting di qualità anche con budget ridotti. Per poterne approfittare, l’opzione migliore è quella di iscriversi alla newsletter tramite il form presente nell’home page del sito aziendale. Così facendo, si potranno ricevere ogni mese le promozioni riservate agli iscritti, accompagnate da scontistiche che possono arrivare anche fino al… 100%!

Le offerte riguardano tutti i servizi a rotazione e ogni mese c’è una promozione dedicata ad un solo servizio o a più servizi. Perciò, non ti resta che iscriverti alla newsletter e approfittare della promozione che ti consentirà di avere il tuo nuovo hosting WordPress di elevata qualità senza spendere troppo… con un occhio di riguardo sul tema della sicurezza.

È tempo di mettere al riparo il proprio sito web dai cyber criminali: affidarsi ad un hosting Security First è il primo passo per farlo.