FdI Minturno chiede lo stralcio delle cartelle esattoriali

Il direttivo di Fratelli d’Italia Minturno alla luce della proroga concessa ai Comuni italiani per aderire alla convenzione per lo stralcio delle cartelle di pagamento sotto i mille euro, chiede a gran voce all’amministrazione minturnese, un gesto di clemenza e solidarietà nei confronti dei cittadini. Non si tratta di aiutare i “furbi” come qualche mal pensante penserebbe, specificano dal partito di Giorgia Meloni, ma di un gesto solidale nei confronti di tanti minturnesi realmente in difficoltà.

Da sempre siamo dalla parte della legalità, ma siamo anche dalla parte dei cittadini che non arrivano alla fine del mese, perciò auspichiamo che il Sindaco e l’amministrazione tutta accolgano questo nostro appello in favore dei cittadini minturnesi. Conclude il comunicato il coordinatore Dott. Vincenzo Fedele, il quale sottolinea “non resta molto tempo, la proroga scade il 31 marzo, se l’amministrazione ha a cuore le problematiche dei nostri concittadini aderisca alla convenzione e dia un segnale di pacificazione, i minturnesi, ne sono sicuro, gliene saranno grati”.