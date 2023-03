Incendio ad Aprilia, in fiamme un rustico: nessuna persona coinvolta

Poco dopo la mezzanotte della notte scorsa, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Aprilia, a seguito segnalazioni riguardo un incendio.

Sul posto in una traversa di via dei cinque archi, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia, ha constatato la presenza di un incendio che stava interessando una proprietà privata.





All’arrivo degli uomini dei Vigili del Fuoco, le fiamme stavano interessando una struttura di circa 60 mq adibita a rustico e magazzino.

Immediate sono iniziate le operazioni di spegnimento per evitare che le fiamme potessero propagare. Successivamente, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi interessati dal rogo per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.