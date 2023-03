Come proteggere la tua identità online in 6 semplici mosse

Dagli albori di Internet ne è stata fatta di strada! A quei tempi, in pochi avrebbero sospettato che la connessione alla rete globale sarebbe diventata una parte centrale della nostra esistenza.

In Italia continua l’allargamento della rete infrastrutturale che sta portando Internet ad alta velocità anche nelle zone più disagiate (chiamate aree bianche). Ciò significa che la simbiosi fra l’essere umano e la sfera online continuerà a rafforzarsi anche nei prossimi anni.





A fronte di tutte le opportunità offerte dalla connessione a Internet, bisogna anche riconoscere i pericoli. La nostra identità online è legata strettamente alla nostra persona fisica ed è per questo motivo che dobbiamo sapere come proteggerla adeguatamente.

Per cominciare, consigliamo di seguire questi 6 consigli, che possono rivelarsi utili in moltissime situazioni.

Password manager

Il password manager è uno strumento efficace per proteggere la tua identità online. Infatti, se da un lato è fondamentale utilizzare password complesse e univoche per ogni nostro account, la gestione di una mole importante di credenziali risulta molto complessa.

Il password manager è quindi una tecnologia sicura che facilita la procedura di creazione e recupero delle credenziali per ogni account. A seconda della soluzione scelta, si può anche godere di funzionalità aggiuntive con sistemi di autenticazione a più fattori, sistemi crittografici o altro.

Autenticazione a due o più fattori

Già citata in precedenza, l’autenticazione a due o più fattori fornisce un ulteriore strato protettivo per la nostra identità online. Questa soluzione complica leggermente la procedura di login, per questo è consigliabile attivarla per gli account più importanti. Ad esempio, è fondamentale per l’accesso a conti bancari, account di siti di scommesse o profili lavorativi.

Fra le varie tipologie di autenticazione a più fattori, è consigliabile preferire app di autenticazione invece di sistemi che prevedono l’invio di codici “usa e getta” tramite SMS, poiché in passato questi sono stati aggirati o violati dagli hacker tramite l’intercettazione del codice.

Usare una VPN

Una VPN (acronimo di Virtual Private Network) è una tecnologia in grado di cifrare i dati trasmessi dal tuo dispositivo alla rete, riducendo la possibilità che qualcuno li intercetti. Quando si sceglie una VPN, è importante effettuare qualche verifica sulla qualità del servizio. Un elemento chiave da controllare è la politica applicata sul flusso di dati in transito: con una “no connection logs” policy si ha la certezza che i dati non verranno raccolti e conservati in alcun modo.

Indirizzo e-mail usa e getta

Se vuoi iscriverti a una newsletter per sfruttare una promozione senza dover subire tutta la serie di messaggi promozionali che ne conseguono, può aver senso utilizzare un indirizzo e-mail usa e getta. O anche una casella alternativa per iscriversi a tutti quei servizi di cui non conosci al 100% l’affidabilità.

Chiedi ai data broker di eliminare le tue informazioni

I data broker sono aziende e realtà commerciali che vendono informazioni a terzi. Se pensi che alcune delle tue informazioni siano finite nelle loro mani, consulta l’elenco completo degli information broker: hai il diritto di chiedere la cancellazione immediata e di annullare qualsiasi attività di raccolta di informazioni a scopo di marketing.

Proteggi le tue informazioni personali

Sebbene sia praticamente impossibile cancellare del tutto la nostra browser fingerprint – una sorta di impronta che lasciamo ogni volta che ci colleghiamo alla rete – possiamo quantomeno limitare la mole di informazioni che condividiamo.

In tal senso, vale la pena impostare tutti i nostri profili social su “privato” e limitare la condivisione di informazioni personali esclusivamente alla nostra cerchia di familiari e persone di cui ci fidiamo pienamente.

Foto di Pete Linforth da Pixabay