Scuola e Guardia Costiera spalla a spalla, ecco il progetto

Sono iniziate la mattina di venerdì 24 marzo 2023 le attività di laboratorio ambientale in mare coordinate dalla Guardia Costiera di Terracina in favore degli studenti dell’Istituto Tecnico “Bianchini”. Suddivisi in gruppi e seguiti dal personale specializzato dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, gli alunni hanno

partecipato ad una uscita in mare a bordo della Motovedetta CP736, rischierata per

l’occasione dal Circeo a Terracina, durante la quale hanno assistito ad una dimostrazione pratica di impiego del veicolo a controllo remoto (R.O.V. – remotely operated veichle) e del drone in dotazione all’Ente Parco. I dispositivi, controllati dall’operatore a bordo dell’Unità Navale, hanno permesso ai partecipanti all’iniziativa di visualizzare in tempo reale immagini e dati del fondale sottostante, simulando di fatto una immersione subacquea in un’area di mare di indiscusso pregio ambientale situata davanti al litorale di San Felice Circeo.

L’attività didattica si inserisce nell’ambito del progetto “Una Scuola d’a…Mare”,

elaborato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia

Costiera in attuazione degli impegni assunti con l’adesione al Piano “Ri-Generazione

Scuola” del Ministero dell’Istruzione, ed è stata preceduta da una conferenza tenuta dal

Comandante della Guardia Costiera di Terracina in favore di alunni appartenenti a otto

diverse classi dell’Istituto Bianchini.

Dopo aver sostenuto un breve test sugli argomenti trattati, gli studenti più meritevoli

hanno avuto la possibilità di partecipare alla fase laboratoriale, per lo svolgimento della

quale si è confermata fondamentale la sinergia e la collaborazione operativa tra Guardia

Costiera di Terracina ed Ente Parco Nazionale del Circeo.





LE FOTO

1 di 4

Il progetto, che proseguirà con ulteriori uscite didattiche, mira ad educare le nuove

generazioni all’adozione di comportamenti virtuosi, che consentano di mitigare l’impatto

sul mare, sulle coste e sui relativi ecosistemi, permettendone una fruizione sostenibile,

fornendo al contempo alcune informazioni-chiave circa gli strumenti tecnici e giuridici di

tutela delle acque marine.

L’iniziativa, in corso su scala nazionale, si inserisce nell’ambito più generale degli

eventi legati alla “Giornata del Mare e della Cultura Marinara” che ricorre l’11 aprile di

ogni anno e testimonia l’impegno che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia

Costiera riserva alla tematica ambientale.