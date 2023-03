Per le giornate del FAI apre villa Purificato

Per la seconda volta il Fondo per l’ambiente italiano sceglie Fondi per le giornate FAI rendendo visitabile Villa Purificato, in via Ponte Tavolato 13.

La residenza fu fatta costruire dal maestro attorno ad un fulcro preesistente di proprietà della famiglia. In questa casa il pittore nativo di Fondi Domenico Purificato soggiornò a lungo ospitando personalità importanti del mondo politico, artistico e cinematografico dell’epoca. Negli anni ’70 e ’80 la villa ha inoltre vissuto momenti celebrativi nell’ambito del premio nazionale “La Pastora”, istituito proprio dal maestro.





L’iniziativa, organizzata dalla delegazione FAI di Gaeta, gode del patrocinio del Comune di Fondi.

«Abbinare la Città di Fondi alle giornate FAI di primavera – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – è motivo di orgoglio e prestigio. Dopo il successo riscosso in autunno ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni. L’auspicio è che possano partecipare numerosi cittadini, gran parte dei quali sicuramente non hanno mai visitato una struttura che comunque è privata, ma anche molti turisti e forestieri. Invitiamo chi questo weekend sosterà in via Ponte Tavolato per ammirare la residenza di uno dei personaggi più illustri della nostra città a visitare anche il centro storico e le altre numerose bellezze e ricchezze storiche del territorio».

L’appuntamento con le Giornate FAI di primavera è per il 25 e 26 marzo.