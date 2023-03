Il sindaco di Castelforte: “Ponte di Maiano e manutenzione strade di competenza Astral”

“Continuo a seguire con attenzione e cura –dice il Sindaco Angelo Felice Pompeo– l’iter del procedimento relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori previsti per la messa in sicurezza dell’importante ponte di Maiano. Sto sollecitando tutte gli Enti coinvolti a fare presto e bene quanto è necessario ed indispensabile per ripristinare pienamente la circolazione stradale attualmente assicurata a senso unico alternato. Sto trovando –conclude– collaborazione e disponibilità e confido che anche i tempi ipotizzati siano perfettamente rispettati”.

Nella giornata di ieri, infatti, presso il Ponte di Maiano si è tenuto il sopralluogo congiunto di tecnici e politici per effettuare una ulteriore e necessaria verifica. Il sopralluogo è stato coordinato dal RUP dell’intervento, Architetto Marina Chiota, alla presenza della società incaricata della progettazione BRENG SRL, delle funzionarie delle due Sovrintendenze Archeologiche competenti, Latina e Caserta e del Sindaco Angelo Felice Pompeo accompagnato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelforte Arch. Margherita Pernarella.





Durante l’incontro la società incaricata della progettazione e le due funzionarie archeologhe hanno condiviso i prossimi step tecnici ed operativi da intraprendere, sia per quanto riguarda i necessari saggi archeologici sia per le indispensabili opere di bonifica bellica al fine di rendere il più agevole possibile il procedimento tecnico-amministrativo in corso e giungere, in maniera quanto più celere possibile, alla definizione della progettazione e all’acquisizione dei relativi pareri i quali, come già ribadito, comportano il coinvolgimento degli Enti di due distinte provincie e regioni.

Il sindaco Angelo Felice Pompeo ha ribadito l’urgenza di addivenire all’esecuzione dei lavori per un’opera che è strategicamente importante non solo per i due territori confinanti di Castelforte e Sessa Aurunca, ma per tutto il comprensorio in senso lato, recependo le rassicurazioni sul fatto che, questa fase di confronto e condivisione tra Enti e progettisti, non può far altro che agevolare l’iter tecnico amministrativo in corso.

Nella stessa giornata all’assessore Francesco Sessa e al delegato alla viabilità Mario Di Bello hanno incontrato i responsabili di zona dell’Astral con i quali è stato concordato un piano di intervento sulla viabilità di competenza per la sistemazione del manto stradale, la pulizia delle cunette e la sistemazione di qualche dosso al fine di migliorare la sicurezza complessiva.

“Anche in questo caso –dice il Sindaco Pompeo– l’Amministrazione Comunale seguirà con attenzione e monitorerà, come è giusto che sia, attraverso i competenti uffici che tutto venga fatto per bene e nel più breve tempo possibile”.