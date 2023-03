Fondi, studenti del Pacinotti intervistano il sindaco su ambiente e rifiuti

Mercoledì mattina i ragazzi della quarta B Informatica dell’Istituto “Pacinotti” di Fondi sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Beniamino Maschietto per un’intervista sui temi della tutela ambientale e dello smaltimento illegale dei rifiuti.

Guidati dalla docente di Italiano, Giulia Di Perna, gli studenti del “Pacinotti” hanno posto una serie di domande al primo cittadino, a sua volta assistito dall’addetto stampa Barbara Savodini, sollevando problemi quali quello dello smaltimento dei rifiuti industriali e degli ingombranti domestici. Particolare attenzione è stata dedicata anche al problema dell’inquinamento delle acque, sempre di attualità.





Per il sindaco Maschietto è stata anche l’occasione per fare il punto sulle politiche ambientali dell’amministrazione comunale. Il sindaco, sollecitato dagli studenti, si è impegnato ad incrementare il numero dei cestini per i rifiuti nel centro abitato.

