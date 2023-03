Al “Pacinotti” le semifinali dei “Giochi Matematici”

Un importante appuntamento, oggi 18 marzo, al “Pacinotti”: a partire dalle 14.30 le due sedi di Fondi e SS. Cosma e Damiano ospiteranno piccoli e grandi matematici impegnati nelle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici dell’ Università Bocconi.

Ben 387 gli studenti che, dopo aver superato i quarti di finale dei giochi, parteciperanno a questa nuova importantissima fase. Fondi ospiterà studenti degli istituti comprensivi e degli Istituti secondari di secondo grado del nostro territorio, di SS. Cosma e Damiano e di numerose altre scuole della provincia di Latina. Gli alunni dovranno rispondere, secondo la propria categoria, a domande di logica e ragionamento.





20 gli studenti del “Pacinotti” che sotto la guida costante e appassionata dei docenti Di Veglia Sandra, Tedesco Pietro e Petitto Carlo, hanno superato i quarti finale e ora sono pronti a giocarsi questa stimolante opportunità.

Sarà un’ottima occasione per vivere lo spirito dell’incontro e della sana competizione in presenza, sperando che questo possa essere un segnale positivo anche per le esperienze future.

Foto di Chuk Yong da Pixabay