Terracina, gli attivisti del Movimento 5 Stelle incontrano la cittadinanza

Il nascente gruppo territoriale Terracina 5 Stelle lancia “un’occasione per incontrare i cittadini e presentare i provvedimenti ottenuti dal Movimento 5 Stelle in questi anni che guardano solo all’interesse dei cittadini”.

“Parleremo dell’iniziativa promossa a livello nazionale: ‘Facciamo Comunità Energetica e Superbonus regionale’, per combattere il caro bollette con un’attenzione all’ambiente e al futuro del pianeta. Due manovre quella del superbonus e delle CER (comunità energetiche rinnovabili) che creano occupazione, migliorano le prestazioni delle nostre abitazioni e stimolano lo sviluppo di nuove tecnologie. Parleremo inoltre della nostra ottica di turismo per Terracina”.





Sabato 18 marzo gli attivisti saranno al Parco delle Città Gemellate in via Badino, per incontrare chi come loro crede “nella realizzazione di un modello di città sostenibile e più a misura d’uomo”.