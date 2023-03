Sostenibilità e efficienza energetica, anche Itri partecipa all’avviso pubblico

Il Comune di Itri ha approvato con delibera di giunta comunale la partecipazione all’avviso pubblico rivolto ai Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica. Con questo atto, annuncia il sindaco Agresti, “il Comune di Itri si pone come un esempio virtuoso di attenzione all’ambiente e di impegno concreto nella lotta contro il cambiamento climatico mediante un intervento dell’importo previsto di circa un milione di euro destinato all’efficientamento energetico di cinque strutture comunali: il Municipio, la struttura geodetica di via Gramsci, la scuola media, la scuola elementare e la scuola agraria”.

L’avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali. Il Comune di Itri potrà così procedere all’acquisto e all’approvvigionamento dei relativi beni e servizi attraverso le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici e Sport Giuseppe Cece, che ricorda come “sin dall’insediamento della Giunta Agresti la macchina amministrativa comunale si è attivata per il reperimento di risorse volte a conseguire riduzione dei consumi e, quindi della spesa comunale, e il miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture comunali per cui l’avviso pubblico del Ministero ha rappresentato un’occasione da non lasciarsi sfuggire”.

Grazie alla partecipazione a questo avviso, il Comune avrà la possibilità di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici, riducendo i consumi di energia e le emissioni di CO2, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico. La Giunta ha affidato al responsabile di servizio Pasquale Manzo il ruolo di responsabile unico del procedimento per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie. “Il Comune – dicono dall’amministrazione – si impegna a perseguire sempre più la strada della sostenibilità, investendo nella realizzazione di interventi che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire un futuro migliore per le nuove generazioni”.