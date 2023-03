Party di compleanno a Roma: le idee migliori

Il giorno del compleanno è un evento che merita di essere celebrato con la giusta attenzione, a prescindere dal numero di candeline che sono presenti sulla torta: un appuntamento da godersi in compagnia di tutte le persone a cui si vuol bene. Per la tua festa di 30 anni a Roma , per esempio, potresti pensare a un party a tema: una scelta che va di moda negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ma che sta prendendo piede anche dalle nostre parti. Sin dai giorni che precedono i festeggiamenti, infatti, gli invitati hanno la possibilità di sbizzarrirsi nella selezione di indumenti da indossare, fra maschere e accessori particolari. I temi a disposizione sono praticamente infiniti, dagli sport ai film, passando per le epoche storiche e le serie tv.

Come rendere speciale una festa di compleanno

Uno dei segreti più efficaci grazie a cui una festa di compleanno può essere resa davvero speciale è quello che prevede di ricorrere a una torta personalizzata, con la quale sorprendere tutti gli invitati. Con un pizzico di fantasia, si può scegliere il tipo di personalizzazione che si ritiene più opportuno, per esempio con l’aggiunta di una scritta o con una foto stampata. I negozi di cake design sono specializzati nella creazione di statue di zucchero, buone e divertenti al tempo stesso.





Budget elevato? Ecco la soluzione giusta

Ovviamente la progettazione della festa di compleanno deve essere declinata anche in base al budget che si ha a disposizione. Per chi non ha problemi di spesa, un limousine party è ciò che ci vuole per celebrare l’evento nel modo più memorabile. Si può decidere per esempio di farsi venire a prendere fuori dal ristorante o addirittura sotto casa, per poi concedersi un giro in limousine insieme con i propri amici, per un giro panoramico o un percorso che tocchi tutti i locali più cool della città: si avrà la sensazione di sentirsi delle stelle di Hollywood.

I pregi di un brunch

Perché non pensare a un brunch di compleanno? Come molti sanno il brunch, che tipicamente si svolge la domenica, è figlio di una tradizione anglosassone che però ha preso piede anche dalle nostre parti ottenendo riscontri positivi. Una festa di compleanno con un brunch rappresenta un’idea inedita e al tempo stesso originale, grazie a cui il compleanno è destinato a risultare indimenticabile. Sulla tavola troveranno posto non solo dolci come pancakes e muffin, ma anche piatti salati. Dopodiché ci sarà spazio per la consegna dei regali.

Una giornata trascorsa in una spa

La spa è un’altra delle opzioni più interessanti a cui si possa far riferimento per una festa di compleanno. Questa è la giusta occasione, d’altra parte, per dedicare un po’ di tempo a sé stessi e concedersi, se così si può dire, qualche coccola. Che si sia da soli o, meglio ancora, in compagnia, non è difficile trovare un centro benessere che garantisca tutto il comfort che si possa desiderare per un trattamento estetico o rilassante. Magari prima di andare a cena in un ristorante stellato, o di scatenarsi in discoteca. I locali tra cui scegliere sono davvero tanti per gli appassionati di musica. Un consiglio utile è quello di prenotare un privèe, così da essere certi che i festeggiamenti siano intimi e che si possa brindare in totale serenità.

Escape room, e non solo

Proseguendo nella rassegna di opzioni che meritano di essere prese in considerazione per una festa di compleanno è quella che prevede di andare in una escape room. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di un gioco che trae origine dai videogame, e che prevede che i partecipanti, in gruppo, siano chiusi in un ambiente in cui ci sono vari oggetti che consentono di risolvere giochi di logica e individuare indizi che permettano di uscire dalla stanza. Un mix perfetto di divertimento, scariche di adrenalina e convivialità.