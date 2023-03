Stalking, non rispetta il provvedimento e finisce in carcere

Il 10 marzo 2023 i militari della Stazione Carabinieri di Priverno, in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso nella stessa giornata dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, hanno localizzato e tratto in arresto un 51enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine e già sottoposto agli arresti domiciliari.

Al provvedimento si è giunti a seguito della richiesta di aggravamento della misura avanzata dai militari della citata Stazione in quanto l’uomo ha violato più volte le prescrizioni impostegli con il precedente provvedimento, rendendosi responsabile ulteriormente del reato di stalking. L’uomo è stato associato presso il carcere di Frosinone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.