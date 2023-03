Provincia, firmato il protocollo d’intesa per gli Appalti Pubblici

“Un protocollo innovativo e all’avanguardia, costruito insieme a tutte le forze sociali che rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione e nel controllo della regolarità negli appalti pubblici della Provincia di Latina: vengono introdotti dispositivi stringenti per salvaguardare la sicurezza e la regolarità sui cantieri, per sostenere le imprese virtuose e favorire la leale concorrenza”. Con queste parole il Gruppo Provinciale del PD presenta la firma del protocollo per la sicurezza e la regolarità degli “Appalti Pubblici”.

Per la prima volta in Italia viene reso obbligatorio l’uso del badge elettronico di cantiere in tutte le gare d’appalto della Provincia per lavori superiori ai 150 mila euro. Uno strumento che garantirà un monitoraggio costante dei flussi di manodopera sui cantieri contrastando il ricorso al lavoro nero.





Sono previsti anche controlli obbligatori all’inizio e al termine dei lavori per verificare il rispetto di tutti gli adempimenti sulla sicurezza e sulla regolarità delle procedure.

“Un protocollo che abbiamo fortemente voluto come gruppo del Partito Democratico, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli con ANCE, Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal UIL . Una buona pratica da allargare alle amministrazioni del territorio e uno strumento concreto per contrastare tutte le situazioni di opacità e di lavoro irregolare, garantendo sia la tutela delle condizioni di lavoro che possibili infiltrazioni criminali, favorendo l’espansione di un’economia virtuosa che sostenga le imprese che operano nella legalità e nel pieno rispetto della legge” – commenta il consigliere comunale di Formia, nonché consigliere provinciale, Luca Magliozzi.

“Un ringraziamento al Presidente Gerardo Stefanelli per aver creduto e sostenuto questo progetto, a tutti rappresentanti delle parte sociali con cui è stato costruito Alessio Faustini, Pierantonio Palluzzi, Simone Vaudo, Massimo Purificato, Paolo Masciarelli e con i quali si continuerà a lavorare per rendere questo protocollo sempre più stringente. Un grazie a tutta la struttura della Provincia di Latina, in particolare al Segretario generale Ferdinando Guarracino e ai dirigenti Massimo Monacelli e Paolo Rossi per aver supportato tecnicamente l’elaborazione di questa proposta e che ne permetteranno l’applicazione in tutte le gare d’appalto della Provincia” – conclude Magliozzi.

Protocollo appalti Provincia di Latina