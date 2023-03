Cos’è e come funziona il mercato Eurex

Il mercato Eurex è una piattaforma di trading globale che offre una vasta gamma di prodotti d’investimento. Fondato nel 1998, è diventato rapidamente uno dei principali mercati finanziari del mondo, con un volume medio giornaliero di oltre 9 milioni di contratti scambiati in diversi strumenti finanziari.

La storia del mercato Eurex

Il mercato Eurex è stato creato dalla fusione tra il mercato tedesco delle opzioni e dei futures Deutsche Terminbörse (DTB) e il mercato svizzero delle opzioni e dei futures Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX). Fin dalla sua fondazione, il mercato Eurex è stato caratterizzato da una grande attenzione alla tecnologia e all'innovazione. Nel 2003, ad esempio, Eurex ha introdotto il trading elettronico 24 ore su 24 per il mercato delle opzioni su azioni, consentendo ai trader di negoziare opzioni su azioni americane anche quando i mercati americani erano chiusi.





Le funzionalità del mercato Eurex

Il mercato Eurex offre una vasta gamma di prodotti d’investimento, tra cui opzioni, futures e contratti a termine su azioni, indici, valute e prodotti finanziari derivati. I contratti a termine su azioni consentono agli investitori di negoziare azioni di società europee, mentre i contratti su indici permettono di negoziare l’andamento dell’indice di mercato.

Il mercato Eurex è anche caratterizzato dalla sua grande efficienza, con tempi di esecuzione degli ordini molto rapidi e costi di negoziazione molto bassi. Inoltre, la piattaforma offre una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e di ricerca di mercato, che consentono ai trader di prendere decisioni informate e di gestire il proprio portafoglio in modo efficace.

I vantaggi del mercato Eurex

Uno dei principali vantaggi del mercato Eurex è la sua grande liquidità: con un volume medio giornaliero di oltre 9 milioni di contratti scambiati, Eurex offre un’elevata liquidità in tutti i suoi prodotti, il che significa che i trader possono negoziare grandi volumi di contratti senza dover preoccuparsi di impattare sui prezzi di mercato. Inoltre, il mercato Eurex è estremamente flessibile, con una vasta gamma di prodotti d’investimento disponibili per il trading. Questo significa che i trader possono scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze di trading, in base al loro profilo di rischio e alla loro strategia di investimento. Infine, il mercato Eurex offre una grande trasparenza, con tutti i prezzi e le condizioni di trading disponibili in tempo reale: in questo modo i trader possono prendere decisioni informate e basate su dati di mercato reali e sempre aggiornati, in modo da minimizzare il rischio di perdite.

I principali strumenti offerti ai trader

Il mercato Eurex offre una vasta gamma di strumenti per aiutare i trader: ad esempio, la piattaforma offre strumenti di analisi tecnica avanzata, come indicatori di tendenza, oscillatori e grafici, che consentono ai trader di identificare le tendenze di mercato e le opportunità di trading. Inoltre, Eurex offre anche una vasta gamma di strumenti di ricerca di mercato, come report e analisi di esperti del settore finanziario. Questi strumenti consentono ai trader di comprendere meglio i fattori che influenzano i mercati finanziari e di prendere decisioni di investimento informate.