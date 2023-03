Cani e gatti sterminati in una colonia di Fondi: la denuncia

Una colonia animale sterminata a Fondi. Una triste scoperta avvenuta martedì mattina nell’area periferica La Goffa, e denunciata da Eva Marrocco, presidente dell’associazione che da circa 4 anni gestisce il rifugio, l’onlus ‘Io sto con loro’.

“Stamattina, come faccio quotidianamente, mi sono recata presso il rifugio dove ospito gli 84 gatti registrati in colonia e i miei 7 cani regolarmente registrati. Arrivata lì, ho notato che c’era qualcosa che non andava. L’accoglienza solita dei miei bimbi, non c’è stata. I miei bimbi pelosi non sono corsi da me. Ho iniziato come al solito a chiamarli ma nessuno è arrivato. Mi sono avviata verso i loro soliti luoghi abitudinari e lì, la terribile scoperta. La mia piccola Miù, una gattina, giaceva a terra con gli arti anteriori mozzati. Continuo il mio percorso e il terrore continua, Principessa, un’altra gatta, giace a terra, morta anche lei. Le macabre scoperte continuano, 11 gatti morti e 3 cani. I superstiti tra cani e gatti sono 16, tanti non sono stati ancora trovati”.





Dopo l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri della Tenenza locale, i carabinieri del nucleo forestale e personale Asl: “Hanno constatato che probabilmente i miei piccoli bimbi sono stati avvelenati per mano della crudeltà umana. Pur di garantire loro una vita agiata ho rinunciato a tanto, a volte a tutto. La maggior parte di loro sono stati allattati a biberon, perché strappati alla morte da chi li ha gettati come spazzatura, pur di disfarsene. La crudeltà avuta nel compiere questo gesto è disumana. Se ci fossero stati più controlli in quella zona, cosa che chiedo da anni, probabilmente tutto questo, non sarebbe mai accaduto”. Sulle carcasse recuperate verrà effettuato l’esame autoptico.