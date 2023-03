Trail a Fondi, attesa per la “Maranto”: si corre il 26 marzo

Il MMT Maranto Medium Trail & Maranto Skyrace cresce e nel 2023 arriva anche l’inserimento del calendario prestigioso degli eventi europei. Sì perché quest’anno il Comune di Fondi (LT), città dove si svolge la manifestazione, è “Città Europea dello Sport 2023” per cui MMT Maranto Medium Trail & Maranto Skyrace è stato subito scelto per essere inserito nell’elenco degli appuntamenti ufficiali.

“La decisione di inserire la gara nell’elenco degli appuntamenti è stata diretta e naturale” spiega l’assessore allo sport del comune di Fondi, Fabrizio Macaro. “Da anni questa manifestazione porta alla ribalta nazionale i colori del Comune di Fondi, ed è tra l’altro un appuntamento che seguo con interesse. L’evento cresce di anno in anno e sicuramente arricchisce il calendario degli appuntamenti di “Città Europea dello Sport”, che è anche un’ottima vetrina internazionale perché le manifestazioni vengono divulgate sui media di tutto il continente”.





L’inserimento nel prestigioso calendario è ovviamente punto di orgoglio per gli organizzatori della MMT Maranto Medium Trail & Maranto Skyrace, ovvero l’ASD Top Trail di Fondi (LT), il cui presidente, Luca Mirabello, commenta così l’inclusione: “Siamo davvero felici ed orgogliosi di rappresentare il trail running in una kermesse di manifestazioni così prestigiosa e alla ribalta internazionale. Questo vuol dire che negli anni il nostro lavoro organizzativo e soprattutto di valorizzazione del territorio è stato efficace ma anche molto apprezzato, come noi abbiamo sempre apprezzato l’apporto del Comune di Fondi e degli altri enti patrocinanti della nostra manifestazione”.

Intanto, si scaldano i motori per l’approssimarsi della MMT Maranto Medium Trail & Maranto Skyrace che si terrà sui sentieri dell’Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Un percorso ricco di natura e di storia, visto che attraversa idealmente più volte le linee di confine tra gli antichi stati, quello Pontificio e quello del Regno delle Due Sicilie, linea marcata dai famosi “Cippi di confine”, ben visibili lungo il tracciato.

Le iscrizioni proseguono a ritmo veloce, ma c’è ancora spazio per chi voglia cimentarsi in uno dei due percorsi, come spiega Antonello Marrocco, che insieme al collega Marco Piccione ha dato vita a questo tracciato che porta il loro nome nell’acronimo “Maranto”.

“E’ vero, le iscrizioni proseguono a buon ritmo, ed è per questo che chi voglia partecipare deve affrettarsi” spiega Antonello Marrocco “collegandosi al sito www.trailrunworld.com è possibile effettuare direttamente l’iscrizione scegliendo il percorso più adatto alle proprie capacità.”

Domenica 26 marzo si corre dunque su due tracciati, che hanno in comune i primi chilometri per poi separarsi in quota: il primo, un percorso di 28 chilometri e 1700 metri circa di dislivello positivo, e poi l’ormai “classico” tracciato da 14 chilometri con un dislivello positivo di 1100 metri. In comune ad entrambi anche -e soprattutto- la difficoltà iniziale (un “vertical” davvero impegnativo) e paesaggi mozzafiato che spaziano dai monti Ernici verso l’interno, al golfo del Circeo, con le Isole Pontine e quelle Flegree. Non mancano poi passaggi “in corda” e percorsi che passano letteralmente all’interno di aree archeologiche (come quello che passa nell’antico borgo oggi abbandonato di Vallecorsa).

“In questi giorni stiamo perlustrando il tracciato per tenere tutto pulito ed in ordine in vista della gara” dice Marco Piccione, dell’ASD Top Trail. “ Un lavoro faticoso ripagato non solo dalla bellezza dei luoghi ma soprattutto dall’entusiasmo degli atleti che hanno percorso questi luoghi e che non vedono l’ora di farlo di nuovo qui, in questo vero e proprio paradiso per noi trail runners”