Cybersicurezza: il nuovo capo è Bruno Frattasi, già prefetto di Latina

L’ex prefetto di Latina Bruno Frattasi, oggi alla guida della Prefettura di Roma nei giorni scorsi ha assunto un nuovo importante incarico a livello nazionale.

Il consiglio dei ministri che si è svolto a Cutro dopo il dramma in mare dei migranti, ha dato a Frattasi l’incarico di capo della cybersicurezza. Ruolo chiave in un periodo come quello attuale, dove si moltiplicano gli attacchi informatici.





Molti ricordano Frattasi quando era Prefetto di Latina soprattutto per gli anni della lotta alla criminalità organizzata e per la commissione d’accesso su Fondi. Negli scorsi anni ha ricoperto vari prestigiosi incarichi al Ministero dell’Interno.