Calandrini (FdI) parla del Manifesto per Latina: “In linea con nostri valori”

“Ho letto con interesse il manifesto sottoscritto da Anima Latina, Latina Futuro e centri studi Terzo Millennio alla Casa del Combattente. Un’ iniziativa che fa riferimento ai presidenti Maurizio Guercio, Vincenzo Bianchi e Giulio Mastrobattista. Si tratta di tre associazioni che da tempo operano in favore della città e la difesa delle sue radici. Il “Manifesto per Latina” mette nero su bianco un’idea organica del futuro del capoluogo attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza: il verde, il mare, la bellezza”. Queste le dichiarazioni del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il Senatore Nicola Calandrini.

“Un progetto – prosegue Calandrini – futuristico e allo stesso tempo razionale, che pensa al riuso di edifici come Key, Pozzi Ginori, Mercato Annonario ed ex Consorzio Agrario. Un’idea “organica” di comunità, uno sguardo sulla Latina del domani su un obiettivo di breve termine: i 100 anni del capoluogo. Una data che non potrà essere racchiusa solo in uno o più eventi: di qui l’idea di dare vita a una fondazione, in cui far confluire soggetti pubblici e privati per dare risalto nazionale e internazionale al nostro territorio.”





“Questa nostra città – ha concluso il Senatore – ha bisogno di contributi ragionati e definiti. Ha bisogno di identità, di uscire da un quotidiano che rischia di renderla ripetitiva. Nel ribadire la mia attenzione a questa iniziativa, sottolineo come nel manifesto ci siano idee e soprattutto valori condivisi da noi patrioti di Fratelli d’Italia. Latina è città vivace dal punto di vista culturale, capace di elaborare un confronto vivo sul suo futuro. Il “Manifesto per Latina” è in questo senso un lavoro che ci stimola a fare meglio e insieme”.