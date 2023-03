“Alè Europe”: al via a Sabaudia le riprese con il campione Marco Di Costanzo

Marco Di Costanzo, canottiere vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, è arrivato oggi a Sabaudia per girare la terza puntata di “Alè Europe”, la nuova serie prodotta da Red Carpet, società del Gruppo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. ‘

‘Alè Europe’, che sarà disponibile gratuitamente su ‘Chili’ a partire da aprile, è un format originale e inedito. Nel corso delle puntate 12 campioni raccontano le loro storie scoprendo dei punti di contatto inaspettati con progetti di successo resi possibili dalle iniziative e dai fondi dell’Unione Europea: storie di rinascita di luoghi e monumenti, riqualificazione di aree, ricerca scientifica, nuove tecnologie, associazioni ed eventi in zone dell’Italia in cui sono cresciuti o con cui hanno un legame particolare.





L’episodio girato oggi mette al centro la riqualificazione del Waterfront di Castellammare di Stabia e il restauro della Fontana del Vogatore attraverso i fondi europei della Regione Campania e la storia di Marco Di Costanzo, ripreso durante i suoi allenamenti al Centro Federale di Sabaudia.

ìAlè Europe’ è un progetto vincitore per la prima volta in assoluto del bando europeo “Call for proposals – Support for information measures relating to the EU Cohesion policy”. Il progetto è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea.