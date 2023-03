Vuoi diventare web developer in 3 mesi? Rivolgiti al Centro Studi Socrate e frequenta ‘Aulab Hackademy’

I tempi evolvono ed aumentano gli strumenti a disposizione in campo informatico. Per questo è fondamentale una preparazione adeguata, tesa a poter utilizzare ogni ‘grimaldello’ nell’ampio panorama dei software per usi professionali. Il Centro Studi Socrate, leader nel settore della formazione, forte dei bagaglio dei 10.000 studenti formati, ha ampliato l’offerta formativa introducendo il corso “Aulab Hackademy”.

Chi è Aulab?





E’ la prima Coding Factory italiana, attiva già dal 2014 nell’ambito di formazione e sviluppo software, finalizzata alla formazione di risorse da collocare in aziende alla ricerca di personale.

Il corso, articolato su più livelli, è rivolto a due tipologie di potenziali studenti. Possono partecipare coloro che pur non avendo competenze informatiche pregresse, desiderano essere formati e poi introdotti verso un percorso lavorativo dove oggettivamente c’è grande ricerca di personale. Possono altresì frequentare Aulab Hackademy, gli appassionati di informatica e tecnologia alla ricerca di un corso strutturato che possa rispondere all’esigenza di perfezionare le proprie competenze.

Che qualifica rilascia Aulab per Hackademy?

Il completamento del corso, consente di acquisire l’attestato di “Web Developer”. Lo sviluppatore web, è una delle figure più ricercate nelle aziende, basti pensare che solo in Italia, ci sono circa 100.000 posizioni aperte in ambito tech ma non ci sono abbastanza candidati formati per rispondere alla domanda. Importante sottolineare, che non occorre una laurea o un master per diventare sviluppatore web; servono strumenti formativi adeguati come quello offerto dal Centro Studi Socrate con Aulab Hackademy e la volontà di intraprendere il percorso formativo.

Che può fare un Web Developer?

Un Web Developer può creare siti web, creare app per dispositivi mobile, sviluppare e gestire un e-commerce, sviluppare videogame, occuparsi di sicurezza informatica in aziende di cybersecurity, progettare e scrivere nuovi software.

Non perdere l’occasione di realizzarti professionalmente o di ampliare le tue capacità. Rivolgiti al Centro Studi Socrate. Ricordiamo che il Centro Studi Socrate è specializzato anche in assistenza universitaria, recupero anni scolastici e orientamento universitario per i più prestigiosi atenei digitali come Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. È attivo il servizio gratuito di valutazione titoli per lo studente che vuole affacciarsi al mondo dell’Università grazie all’ausilio di un consulente che valuterà, a costo zero, il percorso più adatto.

Per informazioni e fissare un incontro volto a cogliere l’imperdibile offerta, contattare il Centro Studi Socrate, Via Lavagna 136, Formia, telefono 077121604.