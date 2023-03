Tre auto in fiamme in poco tempo, si indaga

Dalle ora 2.50 circa della notte scorsa, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo in zona Ospedale a seguito segnalazioni riguardo un incendio.

In viale Michelangelo, si trovava un’auto modello Smart parcheggiata e completamente avvolta dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento per non far propagare le fiamme.





Contestualmente, è stato richiesto l’intervento di un’altra squadra, questa volta in via Scaravelli per una segnalazione analoga. In questo caso i Vigili del Fuoco hanno constatato la presenza di una Fiat 500 avvolta dalle fiamme.

A distanza di momenti, una terza auto era segnalata andare in fiamme, in via Cellini dove si trattava di una Toyota ibrida parcheggiata. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio.

Con la collaborazione della Polizia di Stato sono stati cercati elementi utili per stabilire le cause che, al momento, sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.