Spari in albergo: carabiniere uccide il direttore e ferisce una donna #Video

Gravissimo episodio di violenza, martedì pomeriggio, in provincia di Latina. Si è registrato nel Sud pontino, in un albergo di Suio Terme, nota località nel territorio di Castelforte: stando alle prime ricostruzioni un carabiniere di 58 anni in servizio in provincia di Caserta, Giuseppe Molinari, ha sparato al 60enne Giovanni “Gianni” Fidaleo, il direttore della struttura ricettiva, uccidendolo, e ferito una donna. Una 30enne del posto, M.M., elitrasportata in gravi condizioni al Gemelli di Roma. Oltre dieci, i colpi esplosi.





Dopo gli spari il militare è fuggito, per poi andare a costituirsi a Capua. Sul luogo dell’omicidio e dell’annesso ferimento, l’hotel Nuova Suio, oltre ai sanitari del 118 si sono portati i carabinieri coordinati dalla Compagnia di Formia. Ancora da chiarire, il movente.