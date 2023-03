“E-ducando allo sport”, il progetto a Formia

E’ stato presentato nella Sala Ribaud del Comune di Formia il progetto “E-ducando allo Sport” per formare i “campioni” del domani, a cura dell’ASD Don Bosco Formia Anspi e di Anspi Zonale Gaeta Formia, per l’educazione e la crescita dei ragazzi e delle loro famiglie attraverso la pratica sportiva.

Il progetto, che ha avuto il patrocinio del Comune di Formia, Coni Lazio, Ente Parco regionale Riviera di Ulisse, Comitato Nazionale Fairplay, Commissione Sport e Oratori dell’Arcidiocesi di Gaeta, nasce dalla volontà del presidente e dei vertici dell’Anspi Don Bosco Formia di dare la più ampia informazione e diffusione delle corrette abitudini sportive, salutistiche e comportamentali, ai bambini e ragazzi che frequentano i corsi e le attività sportive di base e ai loro familiari per poterli sostenere e assistere durante tutto l’arco della pratica sportiva.





Hanno presenziato alla conferenza stampa il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, Don Mariano Salpinone, parroco del Villaggio Don Bosco di Formia, Luigi Pennuzzi, presidente Circolo Anspi Don Bosco Asd, Giancarlo Liguori e Giacomo Candeloro, referenti del progetto e degli eventi Anspi zonale. Durante la presentazione è intervenuto per un saluto il cestista del Basket 4ever di Formia, Francesco Beglini, atleta della Nazionale italiana campione del mondo in carica.

L’iniziativa si svolgerà durante tutto l’anno con diverse attività quali concorsi di idee per ragazzi (letterario e artistico) ed è dedicata principalmente ai tesserati dell’ASD Anspi Don Bosco Formia e alle loro famiglie: sarà aperta anche a tutti i Circoli Anspi e alle altre società sportive del territorio nelle provincie di Latina, Frosinone, Caserta.

Di particolare rilievo sarà il convegno in programma Sabato 25 marzo a partire dalle ore 09.00 presso l’auditorium Don Bosco di Formia con i campioni dello sport ed esperti del settore, in particolare il testimonial Patrizio Oliva, ex pugile e campione olimpico di pugilato a Mosca 1980, campione europeo EBU nei superleggeri e welter e campione mondiale WBA nei superleggeri.

Altre info su www.educandoallosport.it; educandoallosport@gmail.com; cell 3899935740.