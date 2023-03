Lavori in galleria, chiusura nelle ore notturne

Proseguono i lavori nei trafori Tempio di Giove a Terracina.

Lavori che già adesso prevedono il doppio senso in una galleria mentre prosegue la messa in sicurezza nell’altra canna. Successivamente la manutenzione si sposterà nell’altra galleria per concludere i lavori complessivi.





Da lunedì 6 marzo, fino a venerdì 10 marzo, però, c’è una novità notturna alla viabilità proprio legata al cantiere: dalle 22 di lunedì alle 6 di venerdì il traffico delle gallerie è completamente chiuso.

Chi dovrà superare Terracina, dovrà farlo passando all’interno del centro abitato. Durante le ore diurne si prosegue con il doppio senso di marcia in una delle due gallerie.