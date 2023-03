Inchiesta sull’inizio della pandemia, anche Borrelli tra gli indagati

Anche l’ex capo della Protezione Civile, originario di Santi Cosma e Damiano Angelo Borrelli tra gli indagati dalla Procura di Bergamo nella maxi inchiesta che nei giorni scorsi ha fatto scattare 17 avvisi di garanzia in merito ai fatti di inizio pandemia in quelle drammatiche settimane di inizio 2020.

Come riportato anche da molti media nazionali, sono stati chiamati in causa un po’ tutti i vertici delle varie istituzioni attive e protagoniste in quella fase di inizio pandemia: dall’ex premier Giuseppe Conte al ex ministro della Salute Roberto Speranza, passando per i vertici della Regione Lombardia, i responsabili del ministero e anche quelle del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio Superiore di Sanità.





Borrelli, è chiamato in causa in quanto in quel periodo era a capo della Protezione Civile. Come ha spiegato nelle scorse ore il suo legale, proprio Borrelli avrebbe chiesto di essere interrogato per fare chiarezza.