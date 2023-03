Violenza sulle donne, a Latina un’installazione audiovisiva per sensibilizzare

‘Sacrificio’, installazione per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, ideata e realizzata dalla regista di Latina Patrizia Santangeli, sarà esposta sabato 4 marzo presso il Mug – Museo Giannini, in via Oberdan 13/A, a partire dalle 16.

‘Sacrificio’ è un’installazione audiovisiva itinerante che prevede una proiezione di circa 40 minuti nella quale compare l’immagine di una donna che ‘racconta’ con il suo silenzio la violenza subita e tre storie sonore, senza immagini.





Il focus del progetto è rivolto alla violenza psicologica, la più difficile da riconoscere, quella svalutante che spesso sembra banale, ma che molte donne subiscono ogni giorno. L’autrice ha inoltre realizzato un sito in podcast per ascoltare le testimonianze di donne che raccontano la loro storia di violenza.

Patrizia Santangeli, regista e autrice di progetti multimediali, da sempre sensibile alle tematiche sociali, ha realizzato in passato molte opere sui temi dell’ambiente e dei diritti umani, tra cui alcune legate al territorio dell’Agro Pontino come i documentari Monte Inferno e Visit India, affronta ora con Sacrificio il tema della violenza psicologica sulle donne.

L’intento della regista è porre l’attenzione sull’ascolto: “L’ascolto è la nostra parte attiva, quella che possiamo esercitare in aiuto delle donne vittime di maltrattamenti”, spiega Santangeli, “ed essere attenti alla voce di chi subisce violenza è un gesto di connessione e di partecipazione che può cambiare le cose per chi racconta”.

Il progetto è dunque un doppio invito rivolto sia alle donne che vogliono condividere la propria storia di violenza sia a tutti coloro che vogliono ascoltare. All’esposizione è collegata una raccolta fondi che sostiene percorsi terapeutici sull’autostima, destinati a donne maltrattate. I corsi saranno realizzati dall’Associazione Donna e politiche familiari di Roma. Per conoscere l’attività dell’associazione: donnaepolitichefamiliari.it

L’ARTISTA – Patrizia Santangeli vive tra Latina e Roma. L’approccio multidisciplinare alla creatività è al centro della sua ricerca e dei suoi linguaggi, dal video, ai suoni, alla scrittura. Nuovi modi di conoscenza e di lettura delle tematiche sociali, del territorio e delle persone che lo vivono, sono i temi del suo lavoro. Per approfondimenti: patriziasantangeli.it