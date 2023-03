“Lezioni di clown” con Peter Ercolano: l’appuntamento a Formia

A Formia continua la programmazione di eventi e attività promossi da “La Casa dei libri”. Sabato 4 marzo alle ore 17 la sezione di via Cassio 9B della biblioteca comunale per bambini ospita “Lezioni di clown“, conferenza, workshop e performance curata da Peter Ercolano.

Italoamericano, clown, regista, educatore professionale, teatro terapeuta, formatore per clown dottori, performer. Peter Ercolano lavora da più di 35 anni come professionista in tutto il mondo.





Formatore e trainer nell’arte del clown in progetti Erasmus in Italia e Europa. È partner storico di Jango Edwards (considerato uno dei più grandi clown del 20° secolo). A Formia è uno dei fondatori storici del “Teatro Bertolt Brecht”. Da più di 15 anni lavora con pazienti psichiatrici in laboratori teatrali e nella realizzazione di spettacoli, cortometraggi e programmi radiofonici con loro.

Per partecipare è possibile prenotarsi chiamando lo 0771.205914 in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle 19:00.

“La Casa dei libri” è la biblioteca comunale riservata ai bambini. Oltre alle iniziative di formazione e promozione di libri per l’infanzia, offre servizi di lettura, guida e educazione alla lettura. E ancora: prestiti, laboratori, corsi di lingue, assistenza scolastica e molto altro ancora. La sede di via Cassio 9b (apertura: dal lunedì al sabato, ore 15:00-19:00) è destinata a bambini di età compresa tra 0 e 10 anni. Quella di via Rio Fresco (apertura: dal martedì al venerdì, ore 15:00-19:00) è invece riservata alla fascia d’età dai 3 ai 13 anni.

Per informazioni scrivere all’indirizzo email: casadeilibriformia@gmail.com o telefonare ai

seguenti numeri: Cassio 0771.205914, Rio Fresco: 0771.269601.