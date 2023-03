Gaeta, Favole di Gusto: tutto pronto per l’inaugurazione

Ormai è tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione della prima edizione di “Favole di Gusto”, che si terrà sabato 4 marzo, alle ore 17:00, in piazza Mare all’Arco.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Gaeta e patrocinata dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Consorzio MAM Memoria, Arte, Mare – Gaeta, in collaborazione con Pro Loco Gaeta, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Celletti” di Formia e Associazione Provinciale Cuochi di Latina, inebrierà con profumi e sapori, musica, spettacoli itineranti, percorsi esperienziali, attività ludiche e laboratori creativi per grandi e piccini, via Indipendenza e le piazzette del Borgo.





Un percorso unico e suggestivo, che coinvolgerà realtà imprenditoriali, attività commerciali, associazioni culturali, compagnie di danza, storici, docenti universitari, artigiani, artisti e istituti scolastici, con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera dell’enogastronomia locale tra storia, gusto e tradizioni.

In via Indipendenza, i banchetti dei mercanti locali ricreeranno la magica atmosfera delle storiche fiere, mentre in via Buonomo è previsto un percorso esperienziale e sensoriale del gusto: gli odori e i sapori caratteristici del territorio, i racconti e le immagini di ciò che siamo, con un occhio attento alle impossibilità alimentari e un abbraccio a sostegno della ristorazione solidale.

Ogni piazzetta del Borgo, invece, avrà una propria peculiarità:

– piazza Sapienza ospiterà attività di cultura e spettacolo: una “Piazza Viva” sull’identità gaetana del tema settimanale, con interventi, interviste, filmati, presentazioni di libri, esibizioni coreografiche e prodotti culinari, grazie alla partecipazione di operatori del settore, massaie, scrittori, studenti, artisti e liberi cittadini;

– piazza Capodanno sarà dedicata alle “pazzielle in piazza”, con giochi di ieri e di oggi, spettacoli e laboratori ludico-creativi per bambini;

– “Note e sapori” estasieranno piazza Mare all’Arco, tra i banchi dei tiellari e le botti delle cantine, i gusti dei diversi tipi di tielle in un’atmosfera di suono e ritmi popolari;

– Piazza Mazzoccolo accoglierà i sapori del Golfo e dintorni, con i prodotti delle terre che gravavano sul porto di Gaeta, e gli scambi commerciali e culturali con le altre realtà del territorio.

Sarà disponibile anche un info point, in piazza della Libertà 32, aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21.

Il ricchissimo programma degli eventi e spettacoli coinvolgerà l’intero percorso, con proposte diversificate in relazione alla tematica settimanale: Festa della Donna, Terza domenica di Quaresima, Festa del Papà e Festa dell’Annunziata.

Nel weekend del 4 e 5 marzo, in piazza Sapienza saranno protagonisti lo storico Cosmo Di Russo, con “La Gaeta delle Donne” e “La pratica del grano”, e il professor Giuseppe Nocca, con “La pasta di Mola. Dalla cucina al laboratorio artigianale” e “La sfoglia. Alle origini degli impasti”; l’IPSEOA Alberghiero “Celletti” di Formia (sabato 4) si esibirà sul tema “Festa della Donna”, insieme alle coreografie “Video Dance Emotions” de “Il Centro del Movimento” e della Compagnia “Life Crew”. Le “Pazzielle in Piazza”, con laboratori ludico-creativi e giochi di ieri e di oggi, e la rievocazione storica “Caieta nell’età romana” animeranno piazza Capodanno.

In via Buonomo, si potrà partecipare ai laboratori del gelato “Mimosa stregata e gusto speciale”, e al reading con l’attore Alessandro Esposito (sabato 4), accompagnato da una degustazione enologica; piazza Mazzoccolo e via Indipendenza ospiteranno gli spettacoli itineranti “Clown e canovacci della Commedia dell’arte”, a cura della Compagnia Internazionale “Circo a Vapore”, e “I cavalieri del Ducato di Gaeta”, a cura dell’Associazione “La Triade”.

Doppio appuntamento con la musica popolare nel segno della tradizione in Piazza Mare all’Arco con “Folk&Trad. I sapori dell’arte”, direzione artistica di Valentina Ferraiuolo: sabato 4, a partire dalle 18:30, andrà in scena “Valentina Ferraiuolo Trio” in “Donnenarranti”, con Valentina Ferraiuolo, Marco Pescosolido e la partecipazione delle “Donne di Gaeta”; domenica 5, alle 18:00, sarà la volta di Indaco in “Due Mondi Tour”, con Valeria Villeggia, Mariopio Mancini, Jacopo Barbato, Maurizio Turriziani e Maurizio Catania. Tutti i weekend, dalle 16 alle 18:30, “Favole di Gusto Live”, animazione musicale a cura di Radio Spazio Blu.

«Siamo pronti per dare il via a questa nuova avventura – ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese -, un nuovo format che ci permetterà di raccontare il nostro territorio attraverso le bellezze delle nostre natura, arte e cultura, e contemporaneamente immergendoci in questo percorso sensoriale enogastronomico. Abbiamo pensato subito alle potenzialità di Gaeta, alla riscoperta delle tradizioni e dell’arte culinaria, al nostro mangiare e star bene in un territorio che trasmette emozioni e sentimenti. Per questo, abbiamo voluto investire non solo nella somministrazione dei nostri prodotti tipici, ma anche negli spettacoli e nell’intrattenimento, basandoci su temi specifici che riguarderanno e toccheranno ricorrenze e festività proprie del mese di marzo, come la Festa della Donna, del Papà, dell’Annunziata e l’avvicinarsi alla Pasqua, momenti particolari per la nostra Città. Sarà un vero e proprio villaggio in cui ci si potrà divertire, apprezzare le nostre tradizioni e vivere un momento sensoriale, dal punto di vista artistico a quello enogastronomico.

Sarà un anno di prova, una sorta di “testing”, per poi essere preparati per il futuro e pronti per promuovere nel migliore dei modi la manifestazione sui circuiti del turismo professionalizzato».

Il calendario completo degli eventi è disponibile al seguente link: https://bit.ly/ProgrammaFavolediGusto.

Per maggiori informazioni, sarà possibile visitare le pagine Facebook e Instagram “Favole di Gusto – Gaeta”, contattare i numeri 0771.469292 e 0771.465054, o inviare una mail all’indirizzo favoledigusto@comune.gaeta.lt.it o info@prolocogaeta.it.