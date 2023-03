Aggressione con un’arma da taglio durante partita di calcetto, Daspo per un 46enne

Nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, il Questore di Latina ha emesso il provvedimento di Daspo (Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive) nei confronti di un 46enne di Latina.

In occasione di un incontro di calcio a 5 valevole per il campionato di Serie C, tenutosi presso un impianto sportivo di Latina, “l’uomo aveva dapprima contestato con veemenza i giocatori in campo, costringendo il direttore di gara ad interrompere l’incontro e subito dopo aveva aggredito con un’arma da taglio un tifoso della squadra ospite, fortunatamente senza conseguenze”, ricostruiscono dalla Questura.





Le indagini svolte nelle immediatezza dai poliziotti della squadra Volante, intervenuti sul posto, hanno consentito di denunciare l’uomo alla competente autorità giudiziaria. Nei confronti del 46enne, già colpito da un precedente Daspo terminato agli inizi dello scorso anno, è stato dunque emesso il nuovo D.A.Spo, della durata di 5 anni cinque e con obbligo di firma.