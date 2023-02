Itri, la Palazzo sugli scudi e gli lancia la Mancini

La vicesindaco di Itri Elena Palazzo, in attesa di prendere possesso alla Pisana del ruolo di consigliere regionale lancia la sua erede: Alessia Mancini per il ruolo in Giunta che rimane vacante.

LA NOTA DELLA PALAZZO





Dopo le elezioni politiche, e dopo la riconferma delle regionali, sono cambiati gli equilibri all’interno del centro destra. Fratelli d’Italia ha incassato un successo storico e la fiducia degli elettori ci sprona nell’ azione di governo che andiamo ad intavolare.

Tutto questo non è parte di strategie o guerriglie politiche ma un qualcosa di normalissimo all’interno di una democrazia come la nostra. Chi incassa la maggior fiducia dai cittadini ha l’onere e l’onore di governare. Vale questo a livello nazionale, regionale come comunale.

Altro tema è come questi nuovi equilibri vanno ad influenzare le realtà politiche preesistenti sul territorio. Ovviamente lo straordinario risultato di FdI impone una riflessione perché cambiando gli equilibri all’interno della coalizione è scontato che gli alleati dovranno avere maggiore considerazione verso tutti i nostri amministratori sul territorio provinciale, proprio come noi abbiamo sempre fatto nei loro riguardi. Ovvio che quando parlo ad esempio del “caso Gaeta”, mi riferisco all’estromissione dalla giunta dell’assessore in quota Fratelli d’Italia, non posso esserne di certo entusiasta ed il Sindaco Leccese, prima o poi, dovrà dare spiegazioni politiche. Occorre infatti in tutte le sedi ragionare da buoni alleati per far si che il tutto funzioni sui diversi livelli.

Come per Gaeta stesso approccio lo uso per Itri. Ho letto ed ascoltato in questi giorni di tutto e di più su un mio presunto tentativo di far cadere l’amministrazione comunale dopo la mia elezione in consiglio regionale, amministrazione che sento più che mai anche mia e per la quale ho lavorato senza mai risparmiarmi. Dunque nulla di più falso.

Il mio rapporto con il Sindaco Agresti è forte e leale e insieme stiamo lavorando per portare avanti una ricomposizione della giunta finalizzata a creare un nuovo equilibrio rafforzando l’attuale maggioranza in vista della mia sostituzione in giunta.

Venerdì a Latina è stato ufficializzato, alla presenza del Sen. Calandrini, l’ingresso in Fratelli d’Italia di Alessia Mancini, già consigliera delegata al Comune di Itri. Alessia potrà essere un’ottima risorsa in questa nuova giunta Agresti ed è una ragazza che ha già dimostrato quanto vale. Molto orientata ai risultati e pronta a portare un contributo significativo.

La mia indicazione, e quella di FdI, è caduta dunque su di lei, garantendo la quota rosa della giunta e non destabilizzando gli equilibri raggiunti in precedenza con gli alleati.

Inoltre, sempre con il Sindaco e la maggioranza tutta, si stanno valutando ulteriori aperture ad altri grazie ad un assessorato oggi in quota al Sindaco dopo la rinuncia di FI, che può essere tranquillamente riaffidato.

Se si vuole una buona alleanza occorre trovare spazio per tutti. Su questi temi sposo pienamente quanto dichiarato dal senatore Calandrini che ha giustamente aggiunto:

“La forza del consenso che ci hanno dato in questa provincia e in praticamente tutti i Comuni gli elettori ci richiama al senso di responsabilità che noi adoperiamo in ogni passaggio politico con correttezza e lealtà come l’agire del consigliere Elena Palazzo rispetto alla giunta testimonia con limpidezza. Mai saremo noi a creare incidenti di percorso dentro una alleanza che è forte se è coesa, ma mai subiremo azioni che vanno contro di noi. Leali sempre come sempre consapevoli della nostra forza, Elena Palazzo in questi passaggi amministrativi è l’attuazione pratica del nostro metodo di fare politica”

Ho voluto fare il punto con questa nota ma non sarà un esercizio che mi vedrete fare spesso. Appena inizierà il mandato regionale dovrò comunicare con i cittadini per tenerli informati del mio lavoro e di quello della maggioranza di cui faccio parte. Non ci sarà più spazio per intrighi e dietrologie politiche.

Seguendo il grande esempio di Giorgia Meloni a rispondere per noi saranno i risultati.