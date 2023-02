“Compagnia Internazionale Circo a Vapore” in scena a Gaeta per “Favole di Gusto”

La compagnia, con un curriculum di spettacoli quarantennale, riprende il suo viaggio, con una composizione di undici attori Under 35, tutti ex allievi laureati dell’Accademia Internazionale di Teatro di Roma.

Gli artisti riapriranno il sipario a Gaeta, dove metteranno in scena per le vie della città, tutti i fine settimana di marzo, quattro spettacoli. Tre i canovacci di commedia dell’arte, un genere teatrale tutto italiano che per più di due secoli ha avuto successo in tutto il mondo.





La Compagnia annuncia che sarà con undici attori in scena in occasione del Festival “Favole di Gusto” presentando quattro spettacoli che si alterneranno in tutti i fine settimana di marzo.

Zanni, Pantalone, gli Innamorati e molti altri racconteranno i loro drammi e i loro sogni senza mai prendersi troppo sul serio. Si incontreranno e scontreranno in scena dando vita a una serie di lazzi, incidenti, malintesi e canzoni deliranti e smascherando i vizi e le virtù umane con la leggerezza e l’energia dirompenti di tre giovani attori.

E poi, Red & White, uno spettacolo clownesco. Sulla scena soltanto un sipario rosso dal quale prendono vita sketch surreali, poetici e metateatrali; protagonista il clown sprovveduto e libero nella sua arte, capace di nascere, trionfare e morire in un brevissimo istante, giusto il tempo di una risata. Un monito: non pensiate qui di ridere guardando una commedia bensì di ridere assistendo a una tragedia, quella del fallimento dell’uomo messo in scena dal clown.