Sperlonga Turismo e i numeri non solo dell’estate

“Questa è Sperlonga Turismo!” Con questo slogan si è tenuta lunedì 20 febbraio l’assemblea generale del Consorzio Sperlonga Turismo, la prima in presenza dopo 3 anni di assenza dovuti alla pandemia. Un consorzio che in questi anni ha svolto molteplici ed utilissime attività.

Sotto il profilo amministrativo, nel 2022:





– E’ stato riaperto al pubblico, e gestito da Sperlonga Turismo, l’ufficio turistico di via del Porto;

– E’ stata assunta da Sperlonga Turismo la gestione dei Bagni Pubblici siti nei parcheggi multipiano di Belvedere Circeo, e Belvedere Grotta di Tiberio- Si tratta in questo caso di servizi fondamentali per il turismo e il turista e importanti al livello d’immagine.

– Installazione sulla terrazza di levante una struttura di Binocolo panoramico nel mese di maggio

– Sono stati installati cartelli per l’iniziativa “Baciami a Sperlonga”

– Installazione e posa sulla collinetta della Grotta di Tiberio la Big Bench – Panchina Gigante

– Cura burocratica e amministrativa per la rete di imprese e per le presentazioni di bandi e concorsi

Riguardo gli uffici turistici il 2022 ha visto un deciso aumento dei visitatori e turisti presso l’ufficio di largo municipio. I dati raccolti nell’anno che è appena finito parlano chiaro: nel 2022 presso il presso l’ufficio turistico di largo municipio sono entrate per chiedere informazioni ben 2615 persone contro le 2088 del 2021.

Molto variegata anche la presenza dei turisti e di visitatori stranieri negli uffici di largo municipio. Nel 2022 sono entrate persone da Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Svezi,a Russia, Polonia, Ucraina, Norvegia, e Portogallo.

Di grande impatto le webcam in alta definizione ed in trasmissione diretta 24h su 24. Le visite hanno raggiunto quasi 15 mila click al mese, con le punte più alte ovviamente nei mesi estivi. Importante anche il lavoro per la cosiddetta “destagionalizzazione”, con le manifestazioni autunnali e non ultimo il capodanno in piazza. Molto apprezzato dal pubblico anche i filmati ed i cortometraggi realizzati negli anni, sia per Sperlonga Turismo, sia come contributo a manifestazioni esterne quali il Rally di Sperlonga e l’evento “Sapori di Mare” che apre la stagione estiva.

Un successo di iniziative, idee e progetti che ha portato il Consorzio ad essere oggetto di studio per replicarne la struttura anche in altri paesi limitrofi.

“Negli anni Sperlonga Turismo non solo è cresciuta, ma è stata anche oggetto di esempio per tante realtà, locali e vicine ma anche lontane” ha detto il presidente del Consorzio, Leone Armando La Rocca. “Realtà che hanno voluto studiare quello che è diventato un vero e proprio modello Sperlonga Turismo”.

Presentate anche le iniziative e le idee per il prossimo triennio. “La volontà è quella di riavvicinare il più possibile il Borgo ed il turismo alla storia nota e all’enorme ricchezza culturale del Museo Archeologico locale” ha specificato ancora il presidente del consorzio, Leone Armando la Rocca. “Per questo, nell’ottica del nostro motto ‘massima resa, minore spesa’ stiamo ideando un progetto insieme alla direttrice del museo, dott.ssa Cristiana Ruggini, un percorso fatto di murales ed opere artistiche sul tema dell’Odissea e che verranno realizzate nel tracciato di via Lebina, una delle poche strade che da Sperlonga mare portano direttamente in centro storico”.

L’assemblea è stata anche occasione per presentare il nuovo ufficio territoriale di Confcommercio. Per questo erano presenti il presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, dott. Giovanni Acampora, e in rappresentanza di Confcommercio, il dott. Salvatore Di Cecca.

Tra i dati interessanti emersi durante l’assemblea, particolare interesse ha suscitato l’intervento del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani. In particolare, parlando dell’istituzione della ZTL nel Borgo, è stato reso noto il risultato di una iniziativa di “conteggio” dei passaggi di automobili in ingresso e in uscita dal centro abitato. In estate, in agosto in particolare, sono transitate per Sperlonga ben 300 mila automobili, contro le 100 mila del mese di novembre. Un numero enorme per arginare il quale sì è resa necessaria una regolamentazione severa.