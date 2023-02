Primarie Pd, i Dem scelgono il segretario: l’appello da Fondi

Domenica 26 Febbraio ci saranno le primarie per l’elezione del Segretario del nuovo Partito Democratico, un appuntamento importante per tutto il centrosinistra: il voto é aperto a tutti, anche ai non iscritti, proprio perché per ripartire serve il più ampio contributo!

Anche la città di Fondi farà la sua parte. Il seggio sarà allestito in Piazza della Repubblica, per permettere una partecipazione ampia e plurale.





Le primarie aperte, anche ai non iscritti, sono uno dei momenti più belli di democrazia partecipativa, quindi è importante dare il contributo affinché il Partito Democratico possa vivere realmente una nuova fase. Più vicina ai territori e alle istanze dei cittadini.

“La partecipazione politica è il valore fondante della nostra democrazia – commenta il segretario Andrea Rega – ogni occasione in cui il cittadino è chiamato a votare non va visto come una perdita di tempo, ma come un’opportunità per determinare il nostro scenario politico. Anche per questo facciamo un appello ai cittadini di Fondi: il centrosinistra nella nostra città deve riorganizzarsi e rafforzarsi, tutto questo sarà possibile anche grazie al supporto di chi si riconosce nei nostri valori.

Appuntamento quindi domani, Domenica 26 Febbraio, dalle 8 alle 20. In caso di maltempo il seggio sarà allestito all’interno del comitato elettorale del Partito Democratico, sempre in Piazza della Repubblica,5. Per votare basterà un documento d’identità e un contributo di 2€ per l’organizzazione.