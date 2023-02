Primarie Pd: a Formia si vota nella sala Falcone Borsellino

“Siamo l’unico partito in Italia che si mette in discussione dopo la sconfitta del 25 Settembre, eppure, non siamo stati gli unici ad aver perso. L’unico partito in Italia che democraticamente sceglie il proprio leader ascoltando la voce di tutti, non solo degli iscritti.

Il cambiamento del PD, il destino del partito, è nelle mani di tutte le democratiche e dei democratici che il 26 febbraio si recheranno nei 5.500 seggi sparsi in tutta Italia.

Si tratta del Congresso più importante dalla nascita del Partito Democratico. La peggiore destra che potessimo immaginare è riuscita a guadagnarsi il Governo del Paese, oggi abbiamo la responsabilità di ricostruire la proposta politica del nuovo PD, in grado di riconquistare consenso, di costruire un’alternativa credibile, concreta e consapevole. Le primarie aperte rappresentano proprio questo: ritrovarsi partecipando democraticamente alla rinascita della sinistra che verrà.

Domenica 26 Febbraio sarà possibile votare a Formia presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Marconi dalle 8.00 alle 20.00.”