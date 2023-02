Fazzone (Forza Italia), contro la legge elettorale per le regionali

Il coordinatore di Forza Italia nel Lazio e senatore azzurro della provincia di Latina Claudio Faccone fa eco al collega Maurizio Gasparri evidenziando: “Il sistema attuale mortifica la rappresentanza e la volontà dei cittadini”.





LA NOTA DI FAZZONE

“Condivido l’opinione espressa dal senatore e coordinatore di Forza Italia per la città di Roma Capitale, Maurizio Gasparri, in merito alle “falle” evidenti della legge elettorale della regione Lazio. Ho sempre sostenuto, infatti, che il premio di maggioranza debba vedere l’assegnazione dei seggi a tutti i partiti che la compongono e andare ad assegnare la quota restante nel rispetto del legittimo sistema proporzionale. Non può, come accade con il sistema attuale, premiare solo il partito maggiormente rappresentativo. Il tutto nell’ottica di un giusto equilibrio in consiglio regionale sotto il profilo della rappresentatività che oggi viene meno. Per queste ragioni, per evitare che ad ogni tornata elettorale a farla da protagonisti siano i ricorsi abbiamo il dovere e la responsabilità di portare in tempi brevissimi in aula una revisione attenta e puntuale della legge elettorale in vigore al fine di colmare questi gap che lasciano spazio ad interpretazioni e, soprattutto, ledono la volontà stessa espressa in modo democratico dai cittadini con il voto”.