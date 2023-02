VIDEO – Operazione Piccadilly 2, consulente finanziario di Formia assolto: le prime parole

Nel novembre 2021 le manette scattate nell’ambito di un’indagine della guardia di finanza, nei giorni scorsi l’assoluzione. Di mezzo, un inferno fatto di 15 mesi di carcere preventivo, dietro le sbarre della casa circondariale campana di Poggioreale. Una situazione pesantissima, col protagonista della vicenda da subito a proclamarsi innocente e segnato a vita. Si tratta del 50enne di Formia Fabrizio Purificato, consulente finanziario che al momento dell’arresto lavorava tra l’Italia e Londra. Secondo il teorema accusatorio, scaturito dall’inchiesta denominata ‘Piccadilly 2’, il broker avrebbe avuto un ruolo apicale in una rete colpevole di riciclaggio transnazionale per una cifra di oltre 21 milioni di euro, soldi non versati all’erario e poi reinvestite. Ipotesi però caduta: il 21 febbraio la prima sezione penale del Tribunale di Napoli nord, presieduta da Stefania Amodeo, a latere Marina Napolitano e Luigi Montariello, ha assolto Purificato con le formule “perché il fatto non sussiste” e “il fatto non costituisce reato”. La fine di un incubo, per il professionista del Sud pontino, che venerdì ha convocato una conferenza affiancato dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Felice Belluomo. Di seguito, un video con le prime parole dei tre:

VIDEO – Purificato e i suoi legali ai microfoni di h24notizie